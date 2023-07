Dalia Durán sobre liberación John Kelvin: “Le han dado esta medida pensando en que volverá a caer”

Dalia Durán se refirió a la liberación de John Kelvin.

Dalia Durán y John Kelvin protagonizaron una de las separaciones más complicadas de la farándula peruana. El cumbiambero golpeó salvajemente a la madre de sus hijos y terminaron en una comisaría con más de una denuncia en su contra. El artista fue acusado de violencia física, psicológica y violación sexual, por lo que se le dictó 9 meses de prisión preventiva, pero terminó en libertad a los 5 meses.

Durante estos días, este tema estaba en el tintero y se esperaba la resolución del juez para conocer el futuro de Kelvin. Si bien es cierto se sabía que el cantante saldría de prisión en las próximas horas, Dalia Durán nunca imaginó que esto se llevaría a cabo este martes 4 de julio alrededor de las 17:00 horas.

En una reciente comunicación con Infobae Perú, la cubana se mostró bastante confiada en que esta liberación sería recién el jueves, además indicó que creía que no iba a salir porque iba a ser muy complicado que vuelva a trabajar debido a las restricciones que tendría.

“Yo tengo fe de que no va a salir, pero si saliera, va a estar en el ojo de la tormenta, y yo no sé como va a manejar el tema de tragos, porque ni siquiera una gota puede tomar. Para salir del país o a provincia va a tener que solicitar al Poder Judicial un permiso cada vez que quiera ir a provincia. Si se enteran de que él sale sin documento, automáticamente adentro de nuevo”, mencionó al inicio en conversación con este medio antes de conocer la noticia.

Dalia Durán se pronunció tras la liberación de John Kelvin.

Dalia Durán asegura que el juicio con John Kelvin continúa

Además, la también modelo señaló que pese a que pueda estar en libertad, el juicio entre ambos continuará su curso. Considera que el actual juez habría dado esta salida porque piensa que Kelvin volverá a infringir en las normas y regresará al reclusorio.

“El juicio continúa por ahora le están dando una medida. Ya sabemos las jugadas del juez es como un: ‘me lavo las manos, porque él va a caer en cualquier momento’. Eso ya no es tema mío como quien dice, eso ya no depende él. Eso es lo que ha pasado acá. Para mí esto es una corrupción en la cara pelada de nosotros, porque si tú tienes las pruebas, eso se va a ver”, agregó indignada la cubana.

Incluso, recalcó que la fiscal que ve su caso está solicitando 11 años de prisión para el artista y que continuará bajo esa premisa para cuidar su vida y la de sus menores hijos. “La fiscal el día jueves que está solicitando 11 años de prisión y se mantiene firme el jueves ella lo va a reafirmar, lo vas a volver a reafirmar, porque es mi vida y la de mis hijos. Yo no tengo que estar pasando por estas situaciones”, expresó Dalia Durán a Infobae Perú.

John Kelvin está en prisión y Dalia Durán enfrenta acusaciones de maltrato en contra de sus propios hijos.

Finalmente, recalcó que no le desea la cárcel a nadie y mucho menos al padre de sus hijos, pero considera que las actitudes de John Kelvin no son las mejores y solo termina haciéndole daño a los menores y a ella, quienes para toda la vida serán su familia.

“A nadie se le desea la cárcel, no es mi culpa que él pese a haberlo ayudado a que salga de prisión no tenga el comportamiento correcto para conmigo y sus hijos. (...) Yo le formé un hogar bellísimo, pero el no lo supo valorar. El se fue por el mal camino, la vida fácil, las malas juntas.”, sentenció al respecto a este medio.