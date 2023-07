Dalia Durán cuestiona la ‘fe’ de John Kelvin: “Qué tal teatrito, ahora es devoto de San Juditas”

Dalia Durán envió duro mensaje a John Kelvin, luego que el cumbiambero recuperara su libertad.

Se cumplió lo que tanto temía Dalia Durán. Este martes 4 de julio, John Kelvin abandonó el penal de Lurigancho, luego que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte aceptará la apelación presentada por sus abogados.

El cantante de cumbia salió del centro penitenciario con un notorio cambio de look; ahora luce el cabello corto y rubio. También se dejó ver sosteniendo la imagen de San Judas Tadeo, demostrando así su fe religiosa.

Se negó dar declaraciones a la prensa en todo momento y caminó con paso apurado. “Permiso, por favor”, fue lo único que dijo.

John Kelvin salió en libertad tras permanecer en la cárcel durante cinco meses. ATV

Una vez abordó su camioneta blanca, Jonathan Sarmiento Llanto se dirigió a su hogar ubicado en Comas. Durante el camino, el artista nacional llamó a su madre y a su hermano, quienes viven en el extranjero.

Por su parte, el abogado de John Kelvin informó a la prensa que iniciarán una contrademanda contra Dalia Durán. “John le pagaba 2700 soles mensuales a Dalia y ella, de forma deshonesta, ha hecho que John regrese a prisión. Pero él ha demostrado con pruebas que nunca debió estar en un penal”, mencionó el letrado, sin dar más detalles sobre el nuevo proceso legal.

Dalia Durán se pronunció

Mediante sus historias de Instagram, Dalia Durán lamentó que John Kelvin haya recuperado la libertad después de permanecer solo cinco meses en prisión. Sin embargo, dejó en claro que seguirá luchando por obtener justicia, por lo que no le tema a la contrademanda que pronto interpondrá el padre de sus hijos en su contra.

“Qué tal teatrito, esperaré sentadita mi demanda, ¿otro abogado más? ¿De dónde los están reclutando? Todos tienen el mismo patrón de engañar a la gente, ya dejen de j*derme la vida, pese a que tienen medidas de restricción toda esa familia siguen mencionando a mis hijos y a mí no, ¿no entienden, no?”, expresó la cubana.

Posteriormente, cuestionó a John Kelvin por salir de la cárcel con una imagen religiosa. “Ahora devoto de San Juditas. Tan presente me tiene, ya suéltame y bien lejos de nosotros”.

“Seguiremos en pie de lucha. No normalicemos la violencia”, sentenció Dalia Durán en su misiva.

El pronunciamiento de Dalia Durán. Instagram/@dalia_duran.oficial

Juicio aún no ha terminado

En una reciente comunicación con Infobae Perú, Dalia Durán indicó que será muy difícil que John Kelvin permanezca en libertad debido a todas las restricciones que debe cumplir para no volver a prisión.

“Yo no sé cómo va a manejar el tema de tragos, porque ni siquiera una gota puede tomar. Para salir del país o provincia va a tener que solicitar al Poder Judicial un permiso cada vez que quiera ir a provincia. Si se enteran de que él sale sin documento, automáticamente adentro de nuevo”, mencionó la cantante.

Dalia Durán y John Kelvin se verán nuevamente las caras este jueves 6 de julio.

Además, Dalia Durán informó que la fiscal que ve su caso está solicitando 11 años de prisión para John Kelvin y que en la audiencia, que se llevará a cabo este jueves 6 de julio, ella presentará todas sus pruebas, entre ellas los exámenes psicológicos que le realizó un médico legista.

“A nadie se le desea la cárcel, no es mi culpa que él pese a haberlo ayudado a que salga de prisión no tenga el comportamiento correcto para conmigo y sus hijos. (...) Yo le formé un hogar bellísimo, pero el no lo supo valorar. El se fue por el mal camino, la vida fácil, las malas juntas.”, sentenció la expareja de John Kelvin.

El mensaje de John Kelvin

Jonathan Sarmiento Llanto dio sus primeras palabras en sus redes sociales tras salir de prisión: “Gracias a Dios, Él todo lo ve. Se viene full musica #salsicumbiaurbana”, escribió en Instagram.