Nano Guerra García opina que Keiko Fujimori debe postular por cuarta vez a la presidencia

Congresista aseguró que Fuerza Popular aprendió de los errores que causaron que la hija de Alberto Fujimori no llegara al poder en últimas elecciones.

El congresista de Fuerza Popular Hernando ‘Nano’ Guerra García opinó que Keiko Fujimori debe intentar postular a la presidencia de la República por cuarta vez en las elecciones generales de 2026. En entrevista con ‘Al Estilo de Juliana’, comentó que la hija de Alberto Fujimori ha sido la única política que casi llega al Poder Ejecutivo tres veces.

Te puede interesar: Hernando Guerra García desmiente a Alejandro Cavero: retorno a la bicameralidad sí supone mayores gastos

Cuando le consultaron que es evidente que las personas antifujimoristas son mucho más que las que creen en la propuesta política de Keiko Fujimori, el parlamentario aseguró que la lideresa del partido naranja puede postular las veces que quiera a la presidencia.

“López Obrador postuló 4 veces, Salvador Allende 6 meses. La política es una carrera de largo aliento”, opinó.

Te puede interesar: Verónika Mendoza a Dina Boluarte: Quien traiciona a la patria es usted por gobernar con el fujimorismo

Durante la entrevista, Juliana Oxenford le consultó si no cree que una próxima postulación de Keiko Fujimori podría ocasionar que la mayoría de la ciudadanía vuelva a votar por una opción política radical, como ocurrió con Pedro Castillo.

Ante esta consulta, el parlamentario respondió que los partidos políticos de derecha deberían unir esfuerzos para presentar a un candidato, pero que no sería lo mejor excluir a Keiko Fujimori.

Nano Guerra García insistió que fraude electoral en elecciones de 2021 le robaron presidencia a Keiko Fujimori.

“Creo que la derecha debe confluir, debemos de buscar quizás ir unitariamente. Pero no se consigue la unidad primero señalando que, de todos los candidatos, tú no. Así no se consigue la unidad, ni de izquierda ni de derecha. Si tú me dices ‘dame un líder que pueda tener un arrastre’, hemos visto a Keiko Fujimori, las familias fujimoristas, abuelo, papá e hijo, por lo que hizo Alberto Fujimori”, aseguró.

Te puede interesar: Keiko Fujimori confronta por primera vez a Dina Boluarte y anuncia un “cambio de actitud” de su bancada

Luego, insistió que en las elecciones generales de 2021 se robaron votos a favor de Keiko Fujimori, por lo que Pedro Castillo ganó, a pesar de que diversos entes judiciales desmintieron que ocurrió un fraude electoral.

Sobre esto, explicó que él puede pensar que hubo fraude electoral y al mismo tiempo reconocer a Pedro Castillo como presidente de la República. Precisó que prueba de ello es que cuando el exmandatario acudió al Congreso los congresistas fujimoristas se pusieron de pie.

En esa línea, dijo que cayeron en varios errores en esa contienda electoral y que “de los errores se aprende”.

“De las derrotas se aprende y Fuerza Popular también. Nosotros lo dijimos en campaña. Nos equivocamos. Nos equivocamos cuando tuvimos gran mayoría en el Congreso, en el gobierno de PPK. Uno no puede ser soberbio, tenemos que demostrarle al ciudadano que aprendimos”, añadió.

Criticó a gobierno de Dina Boluarte

‘Nano’ Guerra García, quien también es vocero de la bancada de Fuerza Popular, criticó al gobierno de Dina Boluarte y reiteró que les preocupa la reacción que tendrán para enfrentar el próximo fenómeno El Niño Global (FEN).

También dijo que el ministro de Energía y Minas pretende estatizar las explotaciones petroleras y que apoyaron la interpelación a la exministra de Salud Rosa Gutiérrez por su deficiente labor para frenar la epidemia del dengue.

“La interpelación a la ministra de Salud fue hecha mucho antes y se inició, no tenemos ningún problema en reconocerlo, por la izquierda. Sigrid Bazán se paró en el pleno y dijo como que estaba fastidiada porque ahora Fuerza Popular había pedido también su renuncia. Es el país el que ha pedido la renuncia a esta ministra. Acá no hay ninguna confabulación, ningún plan”, explicó.