Partidos de hoy, lunes 29 de mayo: horarios, canales TV y resultados en vivo.

Hoy lunes 29 de mayo los fanáticos podrán disfrutar de partidos, sobre todo en el fútbol sudamericano. Se jugarán cotejos en Argentina, Ecuador, Paraguay y más. Asimismo, un jugador que viene siendo seguido por Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, podría sumar minutos en Europa

Oliver Sonne, lateral con raíces ‘incaicas’, participó del duelo de su equipo, Silkeborg, ante Midtjylland por los play offs de la Superliga de Dinamarca. Este cotejo terminó igualado 3-3 y el marcador completó los 90 minutos.

El danés viene realizando los trámites para quedar apto para defender la camiseta de la ‘bicolor’ en los próximos amistosos con Japón y Corea del Sur en junio. De no conseguirlo a tiempo, el defensor de 22 años, que ya se reunió con el ‘Cabezón’, sería invitado para la gira en Asia.

¿Qué dijo Reynoso sobre Sonne? El estratega de Perú dio detalles, en entrevista con ATV, sobre su visita al lateral que milita en el Viejo Continente. “Sabe más del fútbol peruano de lo que esperábamos, conoce la comida peruana y sigue bastante a la selección”.

Juan Reynoso tiene en sus planes a Oliver Sonne de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 (FPF).

En el balompié peruano también habrá acción, debido a que se disputará un encuentro por la Liga 2, segunda división. Deportivo Coopsol recibirá a Alianza Universidad en el estadio Facundo Ramírez de Ventanilla por la fecha 8. La escuadra de Huánuco buscará acercarse al primer lugar, mientras que el ‘submarino amarillo’ querrá sumar una victoria para alejarse del fondo de la tabla.

En el contexto internacional, específicamente en Argentina, el extécnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, intentará cortar una racha de 8 partidos sin ganar con Vélez Sarsfield cuando enfrente a River Plate de Martín Demichelis en su casa.

El ‘Tigre’ podría aprovechar el desgate físico de los ‘millonarios’, los cuales vienen de jugar un partido por el Grupo D de la Copa Libertadores. Igualó 1-1 con Sporting Cristal con gol de Rodrigo Aliendro en el estadio Nacional de Lima.

Empate sufrido en Perú entre 'celestes' y 'millonarios' por el certamen internacional. (Video: ESPN)

En Bolivia, el próximo de Cristal en el torneo de Conmebol, competirá en su torneo doméstico. Se trata de The Strongest, que se medirá con Always Ready. El ‘Tigre’ visitará a Always Ready y tendrá de oportunidad de ampliar su ventaja ante su máximo perseguidor, Nacional Potosí, en caso logre una victoria.

Los ‘aurinegros’ son líderes de la primera división boliviana y se enfrentará a los rimenses por la fecha 5 de la Copa Libertadores. Este duelo será vital y podría definir el futuro del cuadro peruano en el certamen internacional. El resultado fijará si Tiago Nunes y compañía pelearán por el boleto a octavos o play offs de la Copa Sudamericana.

Programación del Sporting Cristal vs The Strongest por el Grupo D de la Copa Libertadores. (Google)

Partidos de Liga 2

- Deportivo Coopsol vs Alianza Universidad (15:15 horas / estadio Facundo Ramírez)

Partidos del fútbol argentino

- Colón vs Central Córdoba (14:30 horas / estadio Brigadier López / TyC Sports y AFA Play)

- Banfield vs Rosario Central (17:00 horas / estadio Florencio Sola / TyC Sports, AFA Play y Star+)

- Huracán vs Unión Santa Fe (17:00 horas / estadio Tomás Adolfo Ducó / Star+ y AFA Play)

- Instituto vs Estudiantes La Plata (18:00 horas / estadio Monumental Alta Córdoba / AFA Play y TNT Sports)

- Vélez Sarsfield vs River Plate (19:30 horas / estadio José Amalfitani / Star+, AFA Play y ESPN)

Partidos del fútbol boliviano

- Vaca Díez vs Oriente Petrolero (14:00 horas / estadio Roberto Jordán Cuellár)

- Always Ready vs The Strongest (14:00 horas / estadio Municipal De El Alto)

Partidos del fútbol ecuatoriano

- Emelec vs Guayaquil City (19:00 horas / estadio George Capwell / GolTV)

Partidos del fútbol paraguayo

- Guaireña vs Guaraní (16:30 horas / estadio Parque del Guairá)

- Olimpia vs Sportivo Ameliano (19:00 horas / estadio Defensores del Chaco)

Partidos de la Superliga de Dinamarca

- Silkeborg 3-3 Midtjylland (Finalizado)