Juan Luis Guerra y su admirable reacción ante continuas fallas de sonido en el Estadio San Marcos: “Pido disculpas”

Juan Luis Guerra pidió disculpas por fallas de sonido durante su show en Estadio San Marcos. TikTok

Juan Luis Guerra ofreció un memorable concierto en el Estadio San Marcos, este jueves 25 de noviembre. Debido a la postergación del concierto por la inesperada clausura del Arena Perú, los fanáticos del cantante dominicano tenían altas expectativas sobre el show musical. Sin embargo, muchos quedaron decepcionados por las continuas fallas de sonido que se registraron durante el evento.

Te puede interesar: Fanáticos de Juan Luis Guerra molestos por problemas en el sonido de concierto en el Estadio San Marcos

El primer problema técnico se dio mientras el reconocido artista entonaba “Visa para un sueño”, uno de sus temas más emblemáticos. De un momento a otro, el sonido se fue por completo, fastidiando a los asistentes y sorprendiendo a Juan Luis Guerra, quien se dispuso a bailar con los músicos mientras esperaba que los encargados del sonido arreglaran el inconveniente.

El público aplaudió a Juan Luis Guerra por manejar con calma la situación. Al cabo de unos cuantos minutos, la falla de sonido se solucionó y el cantante continuó con su show musical, imaginando que no sucedería de nuevo.

Primera falla de sonido en el concierto de Juan Luis Guerra en Lima. TikTok.

Lamentablemente, casi al final del concierto, un segundo problema técnico aconteció en el Estadio San Marcos. El ganador de los premios Grammy Latino se encontraba deleitando a los asistentes con la canción “A pedir su mano”, cuando el sonido volvió a irse. Esta vez, Juan Luis pidió disculpas por el malestar causado.

“Gracias. Quiero pedirle disculpas. Nos dice el técnico que es un cable de fibra óptica, que se ha dañado dos veces. Pero lo que sí tenemos es el público más hermoso, que nos da todo su cariño. Un aplauso para el hermoso público de Lima. Vamos a celebrar y a cantar juntos, vamos a traer la alegría”, expresó para luego cantar “Bachata Rosa”.

Juan Luis Guerra se presentó en el Estadio San Marcos este jueves 26 de mayo.

Usuarios expresaron su malestar

Aunque Juan Luis Guerra no se mostró fastidiado por las continuas fallas técnicas, los cibernautas no tuvieron la misma reacción. En las redes sociales de Teleticket, lamentaron que el artista dominicado haya pasado por ese incómodo momento y expresaron todo su rechazo contra la promotora del evento, Fans & Music Perú.

Te puede interesar: Recomendaciones, rutas de acceso y horarios para el concierto de Juan Luis Guerra en Lima

“Gracias a Dios que es un tremendo artista y no se fue, qué pena esa producción. Juan Luis Guerra estuvo espectacular”, “No puede fallar el sonido”, “Qué pena que pase esto con un grande, total falta de respeto, han buscado lo barato para no perder por las entradas que tenían que devolver. Me siento estafada”, se lee en la plataforma.

Usuarios molestos por fallas en el concierto de Juan Luis Guerra.

Usuarios molestos por fallas en el concierto de Juan Luis Guerra.

Recordemos que días atrás, el Reggaetón Lima Festival, evento que también se llevó a cabo en el Estadio San Marcos, presentó apagones, sobreaforo y varias fallas de sonido, lo que ocasionó que artistas como Ivy Queen no quisieran salir al escenario.

Te puede interesar: Juan Luis Guerra se despide de Lima con emotivo mensaje: “Gran privilegio tener un público como ustedes”

Después que cientos de usuarios se quejaran de la mala organización del concierto, realizado el pasado sábado 20 de abril, el Indecopi se pronunció a través de un comunicado de prensa. La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor anunció que abrirá investigación contra la productora del evento.

Juan Luis Guerra en Arequipa

Como parte de su gira mundial, Juan Luis Guerra y su equipo decidieron ofrecer un show más en nuestro país. El productor musical se presentará en Arequipa el próximo 27 de mayo en el Jardín de la Cerveza, lugar que ya ha albergado a otros artistas de talla mundial para que realicen sus espectáculos ante sus fans arequipeños.

Aún quedas entradas disponibles en la web oficial de Teleticket.

- VIP: S/. 390.00

- Familiar: S/. 280.00

- Panorámico: S/. 170.00

- Popular: S/. 50.00