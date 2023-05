TikTok: Este es el curioso origen del meme “Dios mío, como es posible ese suceso”

Raizo159 es un tiktokero que se encarga de descubrir el origen de varias situaciones curiosas que se dan en las redes sociales (TikTok / raizo159)

En el vasto mundo de las redes sociales, los fenómenos virales surgen de la manera más inesperada. Esta vez, gracias a las plataformas de video de TikTok, millones de cibernautas se han enterado del origen de una de las frases que en los últimos tiempos se han vuelto viral y es usada y replicada por varios miles de tiktokers para sus producciones que buscan sacar una sonrisa a sus fieles seguidores.

La frase en cuestión es “dios mío, como es posible ese suceso” y el encargado de ‘abrirle los ojos al mundo’ es el usuario @raizo159 quien reveló al verdadero autor de uno de los memes que se ha puesto de moda en el planeta TikTok.

¿Quién es?

El 'culpable' del audio meme de moda es el usuario luizenriquealvarado11 (TikTok / raizo159)

En una corta producción audiovisual de tan solo 48 segundos, el tiktoker @raizo159 señaló al usuario luizenriquealvarado11 como el primero que usó la mencionada frase antes que sea compartida por el mundo, mientras disfrutaba de un video de una guapa muchacha.

Todo comenzó cuando luizenriquealvarado11, un ferviente usuario de TikTok, se encontraba navegando en la plataforma en busca de entretenimiento. Al toparse con un video de una joven de impactante belleza, quedó cautivado al instante.

Esto hace suponer que el corazón del joven comenzó a latir más rápido de lo normal y un cúmulo de emociones se apoderó de él y soltó la ahora inmortal frase.

“Él simplemente estaba grabando la pantalla de la historia de una chica que, por lo que se ve, le gusta, obviamente. Y esa fue su reacción. El ‘men’ ni siquiera aparece en el video”, explicó @raizo159.

Yo lo descubrí

El amor a primera vista habría detonado la curiosa reacción de luizenriquealvarado11 (TikTok / raizo159)

Tras toparse con el audio en cuestión y ver que cada vez se hacía más viral y casi todo el mundo lo usaba para sus bromas particulares, @raizo159 decidió investigar cómo su había alcanzado tal notoriedad.

Así fue que luego de un arduo trabajo de investigación tiktokera, el cibernauta descubrió la historia de amor que se escondía tras bambalinas.

Este suceso viral ha dejado claro una vez más que las redes sociales pueden tejer conexiones inesperadas y generar historias fascinantes. Además, demuestra el poder de la comunidad en línea para llevar a la fama a usuarios anónimos en cuestión de horas.

En un mundo cada vez más conectado, las posibilidades de encontrar un éxito viral están al alcance de todos. La lección que nos deja este acontecimiento es que nunca se sabe cuándo algo tan simple como un audio puede transformar la vida de alguien y resonar en el corazón de millones de personas.

Sorpresa en todos

Más de un cibernauta mostró su sorpresa tras saber el origen de la popular frase (TikTok / raizo159)

Como era de esperarse, tal como ocurrió con el video original, el trabajo de @raizo159 también ha sido reconocido por sus seguidores que han ayudado en volver su trabajo en viral en cuanta red social existente.

Tan es así que, hasta el cierre de esta nota, el video ya ha sido reproducido poco más de 1.8 millones de veces, tan solo en el TikTok.

Pero eso no es todo, pues como era de esperarse, sus miles de seguidores, en especial los que viven en el Perú, no dejaron pasar la oportunidad de expresar sus opiniones con relación al reciente descubrimiento de @raizo159. “Oigan, según yo solo se viralizó en Perú, se viralizó en otros países?”, “ese men es una ‘makina’ de audios virales jaja”, “tienen más memes virales”, “viral en Ecuador”, “gracias porque quería saber de quién era ese audio”, “Yo te vi una vez en un sticker de Whatsapp”, “jajajaja siempre me dio la curiosidad por saber de quién era. Buen dato”, son tan solo algunas de las frases que se dejan leer en la sección de comentarios.