Alejandra Baigorria regaló zapatillas a corredor arequipeño: “En nuestro país no se apoya al deportista”

Alejandra Baigorria se ha caracterizado por ser una mujer luchadora y exitosa, además de desprendida de lo que tiene. Desde sus inicios en la televisión nacional, ha mostrado su gran capacidad para salir adelante pese a las adversidades.

Del mismo modo, ha estado dispuesta a ayudar a quien lo necesita, sobre todo cuando tienen un talento que no es explotado por las autoridades, quienes podrían poner los ojos en estas personas que nos dejarían por todo lo alto a nivel internacional.

Es así que este sábado 20 de mayo, la artista se encontró con Octavio Chiri Chamana, un deportista arequipeño que llegó a Lima para correr la maratón de 42k. Según contó el deportista, tiene varios años corriendo e incluso ha conseguido el podio en más de una ocasión, pero que tuvo una para debido a su salud.

Baigorria Alcalá vio al deportista y conversó con él. Allí supo que no tenía herramientas para correr de forma cómoda y a favor de su salud. Mostró que, debido a sus bajos recursos, ha tenido que participar con los zapatos que tiene para el día a día.

Frente a ello, la novia de Said Palao decidió poner su granito de arena y no dudó en hacerle un regalo que iba a ser muy útil para este importante día. Ale conversó con él y lo sorprendió al revelarle que le regalaría un par de zapatillas para correr.

“Hoy de casualidad conocí a un Arequipeño Octavio Chiri Chamara, atleta que vino a Lima para correr la maratón 21km siempre agarra podio. ¡Pero corre con unas zapatillas que no son adecuadas porque no tiene recursos! En nuestro país no se apoya al deportista y por eso lo quise sorprender y ver su rostro cuando tuvo las zapatillas que muchos tenemos de adorno en nuestros closets. Él las valora como si fuera oro. Apoyemos a la gente que se lo merece el deporte es salud”, escribió Alejandra en su cuenta de Instagram, donde compartió un video de su encuentro con Octavio.

Alejandra Baigorria tuvo gesto con deportista. (Instagram)

En el clip, se ve a Alejandra Baigorria conversando con el corredor quien le revela las limitaciones que tiene para seguir trabajando en su carrera deportiva. Además, le muestra los zapatos que tenía para este importante día y decide sorprenderlo con un regalo.

“Estas personas necesitan el apoyo de todos nosotros, las empresas no apoyan a los deportistas, las empresas no le dan las zapatillas lo mínimo indispensable. Que les cuesta darle un par de zapatillas a estos corredores que vienen de provincias y que necesitan correr. Yo el voy a dar las zapatillas que él elija. Si el estado no apoya a los deportistas nosotros vamos a comenzar a hacerlo”, mencionó.

Tras ello, se dirigió con Octavio a diversas tiendas deportivas para que eligiera lo que necesitaba y, además de las zapatillas, le entregó ropa para este momento. Finalmente, lo llevó a su casa para que se pruebe sus compras y el deportista muy emocionado le deseó lo mejor a la artista.

Usuarios destacan el gesto de Alejandra Baigorria

Lo realizado por Alejandra Baigorria no pasó desapercibido, pues los usuarios no dudaron en estacar su acción y celebrar su bondad con quienes menos tienen. Muchos señalaron que no es una cuestión de presumir que tiene dinero, por el contrario, evidenciaba que hay situaciones que se deben mejorar y si las autoridades no lo hacen, los demás compatriotas podrían tomar la posta y comenzar a mejorar con pequeños actos.

“Esto es lo que todos deberíamos compartir, y no por presumir que se está ayudando sino porque son cosas positivas que llenan el corazón y motivan a otra gente hacerlo”, “Que hermoso Ale, no hay mejor regalo para nuestro Ser cuando ayudamos a alguien, eres admirable y un referente para muchos”, “Ale siempre demostrando empatía con quien verdad lo merece”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios celebran el actuar de Alejandra Baigorria. (Instagram)