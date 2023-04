Alejandro Toledo pidió a las autoridades peruanas que no lo “maten en una cárcel”: ¿es posible su arresto domiciliario?

Alejandro Toledo podría acceder a una orden de arresto domiciliario si el fiscal evalúa este pedido. (Composición: Infobae)

Luego de varias semanas de apelaciones para dilatar el proceso de extradición, el viernes último, Alejandro Toledo se entregó a las autoridades estadounidenses. Uno de sus últimos pedidos antes de ser detenido fue no terminar en un establecimiento penitenciario. “Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel”, dijo a la agencia EFE. ¿El expresidente de la República cumple con las condiciones para acceder a una medida de arresto domiciliario?

El exmandatario tiene una orden de extradición por el caso Interoceánica por haber recibido presuntos sobornos de parte de la empresa Odebrecht. El abogado penalista Vladimir Padilla le explicó a Infobae que sí es posible que el exdocente universitario acceda a esta medida, pero, al existir riesgo de fuga, son pocas las probabilidades de que suceda.

“Sí se puede cambiar esta orden, el juez lo puede evaluar y determinar, pero no tiene que haber riesgo de fuga mientras se desarrollen las investigaciones. Sin embargo, yo veo una opción bien difícil en el caso de Toledo porque ha quedado claro que hay un riesgo latente. Hemos tenido un largo proceso de extradición para traerlo. Inclusive, él ha dilatado este procedimiento todo lo que ha podido”, señaló.

Alejandro Toledo irá a prisión

Anteriormente, el abogado de Alejandro Toledo ha informado que su patrocinado padece de cáncer. En este caso, el experto en temas legales precisó que por razones humanitarias se le puede conceder el arresto domiciliario, pero este diagnóstico debe ser comprobado. Mientras tanto, el exjefe de Estado debe cumplir la orden de prisión preventiva en el penal que se le asigne.

“Él todavía está con una prisión preventiva vigente, él tiene que cumplirla porque, para que se cambie esa prisión, tendría que haber previamente una audiencia en la cual se pida ese cambio. No es un tema automático, no se va a aprobar inmediatamente al ser un pedido. Mientras que presenta la apelación y el resto de trámites, son aproximadamente dos semanas”, puntualizó.

Padilla sostuvo que luego de los exámenes que atravesará Alejandro Toledo al llegar al país, este debe ser trasladado obligatoriamente a un centro penitenciario. Se calcula que unas horas después de pisar suelo peruano el exmandatario será recluido en un penal. Todo recurso de apelación que desee argumentar su defensa legal deberá presentarse mientras el economista permanece en prisión.

Hasta el momento, se presume que el creador de Perú Posible será conducido hacia el penal Barbadillo, establecimiento que también alberga a los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

“El proceso de ser trasladado hacia Barbadillo sería prácticamente inmediato. Él no tiene autorización para desplazarse a otros espacios como su domicilio en el país. No habrá nada de eso. No hay apelación”, aseveró.

Resguardado por agentes estadounidenses

Hasta el cierre de esta nota, no se ha establecido una fecha específica para el retorno de Toledo Manrique a Perú. Lo que sí se conoce es que el exjefe de Estado viajará resguardado por agentes policiales de Estados Unidos, también conocidos como “aguaciles” en el país norteamericano.

“Alejandro Toledo viene en condición de detenido desde Estados Unidos, por eso viene con con grilletes en las manos, viene custodiado por dos policías estadounidenses y esos dos policías son encargados de su seguridad. Acá va a entrar a la nueva custodia y de ahí será trasladado al penal. Él es un prófugo y está catalogado como un presunto delincuente que ha cometido un delito”, detalló.

Llegada de Alejandro Toledo a Perú

El exmandatario se entregó el viernes 21 de abril, a las 9.00 a. m. (hora California), en la Corte de San José. Así comienza una nueva historia para que el expresidente rinda cuentas a la justicia peruana. El sábado por la noche abordó un vuelo comercial de Latam que hace la ruta desde Los Ángeles a Lima.

Se estima que la aeronave toque suelo peruano alrededor de las 7 a.m. Luego de su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, se le conducirá a la Dirección de Aviación Policial para el debido control. Aunque por la cantidad de periodistas, podría haber un cambio de planes a última hora. Otra posibilidad es que se desplace a la sede policial de Cibeles en el Rímac. Luego será llevado a la sede del Poder Judicial, precisamente a la Corte Superior de Justicia Penal, ubicado en la cuadra 7 de la avenida Tacna, donde pasará por un control de identidad.

Todavía se debe confirmar si finalmente será recluido en el penal Barbadillo en Ate, aunque dicha información debe ser corroborada por el INPE.