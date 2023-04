Alianza Lima y el millonario monto que dejó de percibir por casi 4 meses sin derechos de televisión

Alianza Lima no recibe dinero por parte de ningún canal de TV por la transmisión de sus partidos en Liga 1.

El conflicto por los derechos de televisión dejó de mencionarse en el desarrollo de la Liga 1, pero no porque se haya solucionado. La medida cautelar que protege a la Federación Peruana de Fútbol tiene con las manos atadas a los clubes opositores. Es por ello que Alianza Lima accedió a que la empresa 1190 Sports transmita sus encuentros, y ahora se encuentra sin percibir dinero por los derechos de televisión: una millonaria pérdida, que serían 3.3 millones de dólares en casi 4 meses sin cobrar por la TV.

El club ‘íntimo’ no tiene contrato firmado con la FPF y aún así sus choques son transmitidos por Liga 1 Max. Los victorianos siguen con la batalla legal, pues quieren que se respete la cláusula de preferencia que tienen con el Consorcio Fútbol Perú. Firmó un contrato de derechos audiovisuales de 100 millones de dólares por 10 años, un trato que no puede ejecutarse debido a que el máximo ente del fútbol peruano prohibió a aquellos clubes que terminaron vínculo con GOLPERÚ renovar con dicho operador.

Las únicas instituciones que cuentan con el permiso de la entidad que preside Agustín Lozano son Universitario de Deportes, Sport Boys, Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci, es decir el Consorcio es el encargado de pasar sus choques de locales porque renovaron varios años atrás, antes de la nueva disposición de la Federación, y por eso respetará su cumplimiento.

“Alianza ha dejado de percibir 3.3 millones de dólares en 4 meses sin contrato de derechos de TV. Alianza Lima aplicó la cláusula de preferencia con CFP (Consorcio Fútbol Perú) y firmó un contrato de derechos audiovisuales de USD 100 millones por 10 años. Este contrato no puede ejecutarse por la medida cautelar de la FPF, que no reconoce este acuerdo, tras haber cambiado el modelo de derechos audiovisuales de la Liga 1 para el 2023. El club blanquiazul no tiene firmado con la FPF y por lo tanto los partidos que actualmente están siendo televisados en Liga 1 Max, tras el cambio en la norma del reglamento del torneo, están en el limbo en términos económicos”, publicó el periodista Luis Carrillo Pinto en su Twitter.

Publicación del periodista deportivo, Luis Carrillo Pinto, sobre el monto millonario que perdió Alianza Lima por derechos de televisión.

Tema pendiente

Alianza Lima debe definir qué hará sobre los derechos de televisión, pues tiene dos opciones: alinearse con la Federación Peruana de Fútbol a través de la empresa 1190 Sports o continuar con la lucha legal para que se respete su renovación con el Consorcio Fútbol Perú. Mientras define ese tema, los ‘blanquiazules’ serán los más perjudicados porque dejará de percibir montos millonarios por parte de la TV.

Hay que considerar que si los ‘íntimos’ optan por terminar su vínculo con GOLPERÚ tendrá que asumir la cláusula de rescisión de 70 millones de dólares, un monto descomunal que no quieren perder. El club victoriano finalizó vínculo con el antiguo operador en diciembre del 2022, pero existe una cláusula de renovación preferente que sería por 12 años más, teniendo varios beneficios económicos que generará ingresos importantes a la institución.

“La FPF solo propone un contrato de un año con 1190 Sports, que ofrece como única garantía una carta de 777 Partners, dueño del 40% del negocio. Vale resaltar que esa empresa comercializará o revenderá los derechos de transmisión, pues ellos no son dueños de una señal de televisión y deben generar sociedades. Asimismo, la FPF no presentó una estrategia sólida de asesoramiento o soporte legal para encarar una posible ruptura de contrato con el CPF. siendo Alianza Lima el único perjudicado con una demanda millonaria ante una posible problemática judicial”, explicaron los de La Victoria sobre los beneficios que le otorgaría 1190 Sports.