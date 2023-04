Ticketmaster Perú anuncia concierto de Eva Ayllón por 50 años de carrera y así reaccionaron los usuarios

Eva Ayllón ofrecerá concierto en el Estadio San Marcos. (Instagram/@evaayllonoficial)

Este viernes 14 de abril, Ticketmaster Perú, la nueva compañía de ventas y de distribución de entradas que arribó al país, anunció que el primer concierto con el que iniciará sus operaciones es el de Eva Ayllón. La cantante criolla celebrará sus 50 años de carrera artística con un show lleno de música e invitados especiales.

El evento, titulado “Eva Ayllón, 50 años: Enamorada de estar aquí”, se llevará a cabo el próximo 15 de julio en el Estadio San Marcos. Los fans podrán comprar sus entradas a partir de este 17 de abril en la página oficial de Ticketmaster Perú.

Cabe resaltar que habrá una preventa para clientes BBVA el 15 y 16 de abril, en el que los fans de la artista nacional podrán contar con un descuento del 20%.

El precio de los tickets va desde los S/50 hasta los S/390. Los clientes podrán comprar máximo 4 entradas por usuario.

Ticketmaster Perú venderá las entradas para el concierto de Eva Ayllón.

Así reaccionaron los usuarios

Desde que Ticketmaster Perú llegó al país para competir contra Teleticket y Joinnus, las ‘ticketeras’ mejor posicionadas en el mercado nacional, se especuló que Taylor Swift arribaría al territorio nacional con ‘The Eras Tour’. Esto porque la compañía se encargó de la venta y distribución de entradas de la intérprete de ‘Bad Blood’ en Estados Unidos.

Sin embargo, se confirmó este viernes que el primer show de Ticketmaster Perú es el de Eva Ayllón. Debido a ello, los fanáticos de la ‘Miss Americana’ se mostraron desilusionados con la noticia. Aun así, resaltaron el talento de la artista nacional y apoyaron su próximo espectáculo musical.

“Yo sé que están decepcionados porque Ticketmaster no trajo a Taylor Swift y The Eras Tour, pero nos dieron a Eva Ayllón y The Evas Tour”, “Una vez más quedamos como payasos esperando que sea Taylor”, “Ticketmaster, literalmente, dijo ¿The Eras Tour? No, reina, The Eva Tour”, señalaron en Twitter.

Fans reaccionaron al anuncio de Ticketmaster. (Twitter)

Planes de Ticketmaster en Perú

Luis ‘Hippie’ González Orellana, director gerente de Ticketmaster Perú y quien estuvo al mando de Teleticket Perú por 14 años, indicó a La República que el conglomerado decidió apostar por el país debido a los multitudinarios conciertos que se dieron en el 2022.

“Han sido varios miles de dólares de inversión. Pero se debe resaltar que es un conglomerado mundial que apuesta por el Perú, pese a salir de una crisis social y política. Es una empresa grande que está generando empleo y economía, lo cual espero se repita en otras empresas de otros rubros para que de alguna manera la economía peruana siga avanzando”, mencionó.

Hasta el momento, se sabe que Ticketmaster Perú contará con cinco puntos de venta físico en Lima, los cuales funcionarán no solo para adquirir las entradas, sino también para resolver distintas dudas de los usuarios sobre el proceso de compra. Se espera que dichos puntos de venta se encuentren en cadenas de supermercados.

“Nosotros que vendemos emociones tenemos que estar ahí. En los conciertos, por ejemplo, se ponen de moda para pedir la mano y otros momentos trascendentales para el consumidor. En lugar de alejarme o poner un bot, estos puntos de venta serán de doble canal: ayuda y venta”, aseguró González Orellana a El Comercio.