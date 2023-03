Congresistas justifican la construcción de un policlínico en el Parlamento para evitar las “colas de manera no apropiada”

(Andina)

El Congreso de la República ya nos tiene acostumbrados a generar polémica cada tanto. Una de sus últimas acciones que ha levantado polvo ha sido la aprobación de la construcción de un nuevo policlínico dentro de sus instalaciones con un presupuesto inicial de S/2 millones. Esto, pese a que el Legislativo ya cuenta con un tópico que cubre los servicios básicos, de urgencias y de emergencias. Lejos de rectificarse, este lunes varios parlamentarios salieron a defender este proyecto.

El titular de la Mesa Directiva, José Williams, señaló que no se trata de lujos, sino de un tópico. “Ahora tenemos tres consultorios en un sótano y lo que fue la cocina. Lo que estamos haciendo es llevar esas tres áreas a la parte de arriba y que pueda brindar un mejor servicio no solamente a la comunidad del Congreso y las visitas, sino a cualquier ciudadano que pueda tener un problema”, indicó.

Si bien dijo que son conscientes que hay problemas, precisó que este proyecto se realizará con el presupuesto que nos han asignado.

En tanto, Flavio Cruz (Perú Libre) apuntó que sí es necesario el policlínico desde el punto de vista de que el actual tópico que era bastante precario. Resaltó que es para que se atiendan congresistas y trabajadores.

A su vez, reconoció que siempre hay temor de que se manejen bien las finanzas. Señaló que un mensaje contundente al país por parte de los parlamentarios sería ir a atenderse a EsSalud.

Por su parte, Arturo Alegría (Fuerza Popular), insistió como Williams que no se trata de un policlínico como lo llaman. “Es para atender a la gran cantidad de personal que trabaja en el Congreso. Incluso una persona falleció porque no había ese tópico. Si ocurre una emergencia con un trabajador, ¿dónde se va a atender?”, dijo.

Con ese mismo discurso que busca validar la construcción del centro médico, asegurando que se atenderá a todos los trabajadores del Congreso, Eduardo Salhuana (APP) refirió: “Es una previsión realizada que está en el presupuesto de la República. Es un local pequeño, limitado y aquí trabajan entre 2,500 y 3,000 ciudadanos. Se requiere un staff médico para atenderlos”.

Como desconociendo el hecho que millones de peruanos hacen largas colas por una atención médica, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) indicó: “El policlínico no es para congresistas de manera exclusiva. El problema son los trabajadores. Muchos saben cómo las personas están esperando, hacen una cola en un pasadizo de manera no apropiada [para atenderse]. Cuando tenemos un problema de salud, se nos atiende en el tópico. No es un tema que signifique un favorecimiento a los congresistas”, apuntó.

En tanto, Margot Palacios (Perú Libre), dijo que respeta la decisión de la Mesa Directiva. “Se tiene que hacer un policlínico porque EsSalud está en una precariedad. Ni siquiera el Congreso confía en su propio sistema de salud”, puntualizó.