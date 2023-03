Rosa Fuentes reveló que Paolo Hurtado la iba a sorprender con renovación de votos: “No se puede ser tan miserable”

Rosa Fuentes emitió un último comunicado tras el ampay de Paolo Hurtado.

El 23 de marzo de 2023, Paolo Hurtado y Rosa Fuentes iban a cumplir 14 años de matrimonio. Sin embargo, un día antes de su fecha especial, Magaly Medina difundió imágenes del futbolista y Jossmery Toledo en Cusco. Se besaron, pasearon por lugares turísticos y pasaron la noche en un departamento. Todo esto pasó mientras el deportista usaba su anillo de casado, símbolo de una lealtad que él mismo quebrantó.

A través de las redes sociales, Rosa Fuentes anunció que se separará del jugador del Club Cienciano y, además, confesó que se encuentra embarazada del tercer hijo de Paolo. “Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo”, mencionó en su plataforma, recibiendo el apoyo de los usuarios.

En medio del dolor por la infidelidad, la aún esposa de Paolo Hurtado volvió a sacar otro comunicado, esta vez más extenso y desde el alma. Reveló que el futbolista le había preparado una fiesta sorpresa para celebrar su anversario de bodas y renovar sus votos matrimoniales.

“Desde hace algún tiempo, espero cada 23 de marzo con emoción, con recuerdos hermosos, con nostalgia, busco mi mejor foto y posteaba lo feliz y orgullosa que estaba por cumplir un aniversario más. Mis amigos saben que un 7 de diciembre o un 23 de marzo son fechas especiales para nosotros”, escribió.

“Hoy me enteré que PH (Paolo Hurtado) estaba organizando una fiesta. Al parecer, íbamos a renovar votos o algo así, y todo sería una gran sorpresa de amor para mí. ¿Y qué tal manera de sorprender a la mujer que decía amar, verdad? Esta es mi manera de desfogar tantas cosas que siento”, añadió en su emotiva publicación.

Comunicado de Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado.

En las siguientes líneas, Rosa Fuentes indicó “no es nada fácil pensar en lo que se viene para mí para mis hijos, pero me siento capaz de sacar adelante a estos niños inocentes, para demostrarles que la valentía no solo es para los súper héroes y que el tiempo será mi socio en este proceso. Un día como hoy me sentí la mujer más feliz y orgullosa del mundo, y de la misma manera un día como hoy me siento dañada, decepcionada y con el corazón partido en pedazos, en 2 días mi vida cambió, mis planes y mi proyecto de vida de casi 14 años se fueron al tacho”.

“A mis hijos decirles que son el motor de mi vida y la razón principal que tengo para salir adelante, que se pueden formar castillos sin Rey aún así todo seguirá bien, que nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra lealtad”, añadió para luego agredecer a su familia y amigos por el apoyo brindado.

Mensaje a Paolo Hurtado

Antes de anunciar que se retirará de las redes sociales, Rosa Fuentes quiso dedicarle unas duras palabras a Paolo Hurtado, con quien inició una relación amorosa en el 2011.

“A Paolo Hurtado solo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan miserable en la vida. Hoy, 23 de marzo de 2023, escribo el último capítulo de lo que fue mi historia, un día como hoy comenzó y también terminó”, señaló.

Comunicado de Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado.

Le dijo adiós a las redes sociales

En los últimos párrafos, Rosa Fuentes anunció que se alejará de las redes sociales y no volverá a referirse al tema del ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo.

“Quiero volver a recuperar el anonimato, volver a ser una común común y corriente, una madre soltero más a las estadísticas, pero entera. Desactivaré el mundo virtual de mi vida, las redes sociales quedarán a un lado por un tiempo, las fotografías familiares quedarán en mi feed, ya qure ahora pertenecen a los recuerdos de mis hijos. A partir de mañana comienzo a escibir una nueva historia. me siento preparada para levantarme y continuar, pues la capitana del barco siempre fui”, sentenció.