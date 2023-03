Corte de agua en Lima: estos son los distritos donde se interrumpirá el servicio el lunes 20 y martes 21 de marzo

Sedapal advirtió sobre cortes a realizarse el 20 y 21 de marzo.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ha informado que debido a labores programadas y emergencias registradas en el transcurso del día, se paralizará la circulación de agua en diversos distritos como Miraflores, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, entre otros. Asimismo, ha puesto en conocimiento cuáles serán los lugares que tampoco contarán con acceso al agua durante el martes 21 de marzo. Asimismo, se informó que se continúa trabajando en la potabilización del agua en La Atarjea, Chillón y Huachipa.

En Villa María del Triunfo, una emergencia a partir de la rotura de una tubería matriz ha provocado la paralización del servicio de agua en el P.J.J.C. Mariátegui Sect San Gabriel B. Los vecinos que no cuentan con agua desde horas de la mañana recién se les será restituida a partir de las 11:00 a.m. El mismo motivo generó que en el A.H. Juan Pablo II de Los Olivos no haya agua hasta promediar las 2:00 p.m.

Entre las 12:20 p.m. a las 6:00 p.m. en el Callao no habrá servicio de agua potable por el retiro de accesorios mientras en en Sur (Av. Santo Cristo, Av. Jorge Chávez, Av. Paseo de la República y Av. Ayacucho) se cortará el servicio por la instalación de una válvula de compuerta. Esto sucederá hasta las 6:00 p.m. del lunes. En Villa María del Triunfo el agua retornará al promedia las ocho de la noche.

Una reparación en la urbanización Los Robles en el distrito de Santa Anita detendrá el servicio de Sedapal hasta las 6:45 p.m. En Los Olivos, en la av. Santa Elisa el corte será hasta las 6:00 p.m. mientras que en San Juan de Lurigancho se realizará una limpieza de reservorio hasta aproximadamente las 8:00 p.m. El servicio retornará a la misma hora en vitarte debido a la limpieza del reservorio el día 22 de marzo.

Próximos cortes

Durante el martes 21 de marzo San Juan de Lurigancho en la zona del El Valle cuarta etapa sufrirá corte de agua desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. En urbanización Mariscal Cáceres sucederá lo mismo debido al empalme de una tubería. Entre las 10:00 p.m. del 21 a las 8:00 a.m. del 22 de marzo dicha zona no contará con agua potable. Entre las 2:00 p.m. y 10:00 p.m. no habrá agua en las zonas de Arenal Alto Canto Grande, Cerrito La Libertad, Nueva Vida, 1 de setiembre, Juan Pablo II, Nuevo Milenio, entre otros.

La urbanización Miraflores del distrito del mismo nombre no contará con agua entre las 12:00 p.m. hasta las 10:00 p.m debido al empalme de tuberías. El mismo motivo provocará el corte de servicio en las urbanizaciones San Isidro y Santa Cruz entre las 12:00 p.m. a las 11:50 p.m. Según la entidad se tratan de labores programadas a fin de mejorar la calidad de servicios ofrecidos a los vecinos de Lima y Callao.