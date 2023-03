María Pía Copello enfureció con ‘América Hoy’ por adelantarlos con entrevista a Rafael Cardozo

María Pía Copello enfureció con América Hoy | America TV

María Pía Copello evidenció su molestia con el programa ‘América Hoy’ durante la edición del lunes 6 de marzo en ‘Mande quien Mande’. La conductora se mostró incómoda por la decisión que tomó el magazine de su mismo canal respecto a su invitado, Rafael Cardozo.

Tras las declaraciones del brasilero a Yaco Eskenazi, muchos querían hacerle más preguntas sobre el fin de su relación con Carol Reali. Por ello, el programa del mediodía había logrado contactarse con él y anunciaron que lo tendrían en vivo este lunes 6 de marzo. Incluso, la promoción de esta entrevista se había dado desde el jueves de la semana pasada. Ante ello, María Pía reveló que varias personas, al enterarse, le recomendaron algunas interrogantes para hacerlas en vivo a su invitado.

“Hoy (lunes 6 de marzo) supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana. Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo. Eso no me sorprende”, comentó al inicio bastante indignada por lo sucedido.

Tras ello, hizo su descargo y lamentó la decisión que habría tomado la producción del programa de Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. Por ello, María Pía Copello hizo un llamado público y señaló que situaciones como estas no deberían permitirse entre programas del mismo canal.

“Pero lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con muchísimo cariño y con respeto. Si nosotros lo tenemos de invitado, me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Ya lo que haga Rafael Cardozo, no importa. Eso no debería ocurrir entre programas del canal”, sentenció en su discurso.

Sus palabras fueron secundadas por su compañero de conducción, Carlos Vílchez. Además, no dudó en lanzar una indirecta con la entrevista que tendrá con Isabel Acevedo, por ello mostró su promoción como exclusiva y señaló: ‘Para que no digan que no lo vieron”.

Janet Barboza respondió en Instagram

Luego de estas declaraciones en pleno programa en vivo, Janet Barboza no desaprovechó la oportunidad y respondió fuerte y claro a través de sus redes sociales. La popular ‘Rulitos’ aclaró que la negociación para esta entrevista lleva varios meses y que aclararía lo sucedido el día de mañana en su programa.

“Venimos negociando con Rafael Cardozo desde que regresó de Qatar. Mañana aclaramos el asunto, nosotros no nos vamos a pelear como las vecinas”, escribió en sus historias de Instagram, la que acompañó con una foto con el brasilero.