“Nos enteramos al igual que ustedes cuando salió en la noticia”: Respuestas de los congresistas por excesivos gastos

El Congreso de la República continúa en la mira por los excesivos gastos que se realiza para los almuerzos, equipos telefónicos y otros materiales que necesita cada legislador, pero con el dinero de todos los peruanos. En la última semana, se puso al descubierto los montos que pagan por cada contrato. Sin embargo, algunos parlamentarios dicen “desconocer”.

Desde las alfombras hasta alquiler de un establecimiento para ser utilizado como cochera. Una iniciativa que no sería cuestionada si estuviera cubierta por cada padre de la patria. No obstante, no es el caso.

Ante de ello, algunos parlamentarios se pronunciaron sobre los últimos gastos que se ha revelado por dos dominicales. El primero fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Luna Gálvez, quien indicó que no solo se ha evidenciado en el Parlamento, sino también en las empresas públicas.

“Veo gastos excesivos acá en el Congreso, pero también en las empresas del Estado, Petroperú y los organismos reguladores. Por eso, en este año, estamos coordinando con el MEF para que esos ingresos de multas por sanciones a las empresas privadas que se quedan ellos para sus gastos personales ingresen al tesoro público y se distribuya”, afirmó.

Luna también rechazó estos montos y resaltó haber renunciado a su sueldo desde que ingresó a la política. Además, recordó los contratos por consultorías o servicios que se conocieron en los últimos días en el Ministerio de Educación.

Por otro lado, el parlamentario Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, dijo que desconocen de los gastos del Congreso. Sin embargo, pidió que se investigue las presuntas irregularidades.

“Nos enteramos al igual que ustedes cuando sale en la noticia. Me parece que debe ser investigado. Todo lo que hemos mencionado puede ser motivo de una irregularidad y debe ser investigado de manera inmediata por las autoridades que correspondan”, mencionó.

Una posible censura

No se ha descartado una eventual censura a la Mesa Directiva del Congreso ante los hechos. No obstante, el tercer vicepresidente, Alejandro Muñante afirmó que no habría “fundamentos”, por lo que se mostró en contra de esta posibilidad.

“No tendrían por qué hacerlo (presentar moción de censura) y no tendrían fundamentos para hacerlo porque hay contratos y decisiones que se tomaron en la gestión anterior y, hasta ahora, están vigentes”, manifestó.

Además, aseguró que la Mesa Directiva solo toma decisiones de los “asuntos generales”, pero sobre los temas de contratos, licitación o las compras, lo realizan funcionarios.

La Mesa Directiva informa que revisará los servicios de alimentación que brindan a los congresistas.

En la mira

Hace una semana se conoció que el almuerzo de los congresistas cambió por un buffet equivalente a S/80 por cada uno. De acuerdo con las declaraciones, del presidente de la Mesa Directiva, estos se otorgaban cuando se realizaba Pleno hasta pasada las 22:00 horas.

Ayer, 26 de febrero, Panorama reveló que se gastó S/2.5 millones en la adquisición de alfombras, televisores LED y estacionamientos privados. Es así como esta se suma todos los gastos que son cubiertos con el dinero de todos los peruanos. Asimismo, el presidente José Williams mencionó que la Contraloría General procederá a investigar.