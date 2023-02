El mensaje de amor de Tommy Mottola a Thalía que desbarata el rumor de infidelidad con Leslie Shaw

Thalía y Tommy Mottola se dedican tiernos mensajes. (Captura)

¡Más unidos que nunca! En medio de fuertes rumores sobre el fin de su matrimonio, Tommy Mottola y Thalía reaparecieron en sus redes sociales para presumir su amor por el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero. Como se recuerda, hace varios días se especuló que Leslie Shaw fue la manzana de la discordia entre la pareja y que habrían dado por terminado su relación de poco más de 22 años.

La cantante peruana salió al frente para defenderse y negó cualquier vínculo con el empresario. Además, expresó su admiración por la artista mexicana y aseguró que desconocía los motivos por los cuales se crearon dichos rumores. “Nunca en mi vida lo he conocido (a Tommy Mottola). He ido a varios eventos, pero a él nunca lo he conocido en mi vida”, dijo la rubia.

Tras sus declaraciones, Tommy Mottola y Thalía continuaron guardando silencio hasta esta fecha especial. El estadounidense fue el encargado de desmentir algún tipo de ruptura con un tierno mensaje por San Valentín. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus seguidores un vídeo con varios momentos al lado de su esposa.

“Feliz Día de San Valentín, to my one, and only valentine forever (a mi única san valentín para siempre) Thalía. Cada día trayendo tu hermosa luz brillante y amor a mi vida .. y nuestra familia... ¡Eres mi todo y mi todo! Te quiero mucho por siempre”, escribió con emojis de corazón.

La respuesta de Thalía no tardó en llegar y también le envió unas románticas palabras. “¡Te amo mi amor! ¡Happy Valentines my baby! let’s celebrate love (celebremos el amor)”, se lee como comentario en el post, el cual ha generado miles de reacciones en las últimas horas.

Pero eso no es todo, Tommy Mottola continuó expresando su felicidad en las historias de su cuenta oficial de Instagram al publicar fotografías junto a Thalía y su familia. “Happy Valentine’s Day Thalía”, fue el mensaje que dejó el empresario.

Por otro lado, los usuarios también se hicieron presentes con algunos comentarios celebrando la unión de la pareja. “Ahí está para todos los que andan inventando historias”, “Ahí está para que sigan con el bochinche. Hablando cosas que no son. Que lindos”, “No permitan que nadie dañe su amor, que viva su amor”, “Que lindos, ojalá que nunca se separen”, fueron algunos de los textos.

¿Qué piensa Thalia sobre Leslie Shaw?

En el 2019, las cantantes se conocieron por primera vez cuando lanzaron un tema juntas. La canción “Estoy soltera” fue del agrado de la peruana y se decidió que Thalía y la colombiana Farina formarían parte de él. “Ella me invitó con una elegancia maravillosa, me encantó desde ese primer momento”, señaló sobre el primer contacto que tuvo con la artista nacional.

En otro momento, la estrella mundial solo habló maravillas de la peruana, donde resaltaba que era un encanto de persona. “Leslie ha sido un encanto, un amor, trabajar con artistas te ayuda a comprender el mundo a través de sus ojos, de sus experiencias. Por eso me gustan mucho estas uniones, estos empates, uno se inspira. Las personas que han trabajado conmigo se quedan con algo mío, y yo con algo de ellos. Es como una retroalimentación”, dijo tiempo atrás.