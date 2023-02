Dedicatorias de amor por San Valentín para enamorar a tu pareja

Mensajes de amor con frases románticas para dedicar en San Valentín.

Cada 14 de febrero, el país celebra el Día del Amor, una fecha especial para todas aquellas parejas que se encuentran viviendo su romance al máximo. La primera relación o cumplir un año más de casados lleva a estos enamorados a compartir lo que siente el uno por el otro.

San Valentín es una ocasión que es popular por los festejos. Hay varias opciones, como pasarlo en casa o planificar algo para que ese momento sea inolvidable y quede para el recuerdo de ambos.

A muchos les gusta comenzar este día enviando unos mensaje románticos, frases o dedicatorias de amor que están cargados de dulzura, complicidad, felicidad y pasión.

San Valentin en Perú: frases, imágenes, dedicatorias, mensajes de amor, y más.

¿Cuándo es San Valentin en Perú? El Día del Amor y la Amistad se celebra el martes 14 de febrero del 2023.

Dedicatorias de amor

Despierta tu creatividad para enviar tiernas dedicatorias de amor por el Día de los Enamorados. Estos son diálogos de películas románticas que podrían definir muy bien lo que sientes por esa persona especial.

Dedicatorias por San Valentin.

“Lo mejor que puedes hacer es encontrar a alguien que te ame exactamente por lo que eres. Buen humor, mal humor, feo, bonito, guapo, lo que sea”.

“No va a ser fácil. Va a ser muy difícil, y vamos a tener que trabajar en esto todos los días. Pero quiero hacer eso porque te quiero. Quiero todo de ti, para siempre. Tú y yo, cada día”.

“El amor no es paciente, amable y humilde. El amor es desordenado, horrible, egoísta y audaz. No se trata de encontrar tu mitad perfecta, sino de intentarlo, alcanzarlo y fallar”.

“Mira, no puedo dejarte ir sin saber que, incluso con la distancia, y con respecto a tu familia, aún podríamos tener algo”.

“Déjame decirte algo. Esto, aquí, ahora mismo, en este momento, es todo lo que me importa”.

“Cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que comience lo antes posible”.

“Tengo miedo de salir de esta habitación y nunca sentir el resto de mi vida como me siento cuando estoy contigo”.

“No quiero sonar tonto, pero recuerda que el amor te trajo aquí. Y si has confiado hasta ahora, no entres en pánico, confía en él todo el tiempo”.

“Conoces a miles de personas y ninguna de ellas realmente te toca. Y luego, conoces a una y tu vida cambia para siempre”.

“Ya no tengo miedo. Ya no vivo en un mundo donde no puedo ser quien soy. Merezco una gran historia de amor”.

Mensajes de amor por San Valentín

Que la distancia no sea un impedimento para decir un te quiero o te amo. Estas dedicatorias de amor por San Valentín son perfectas para hacerse presente con un mensaje romántico por las redes sociales. Para personalizarlo, adjunta una imagen de los dos que exponga el gran cariño que se tienen.

“Estar contigo es la elección más fácil que he hecho, y tengo tanta suerte de poder hacerlo todos los días”.

“Te amaré hasta que las estrellas ya no brillen en el cielo. Te amaré como cada nuevo día que amanece, hasta el final de los tiempos”.

“Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo simplemente, sin problemas ni orgullo”.

“El amor es una promesa, el amor es un recuerdo, una vez dado nunca se olvida, nunca lo dejas desaparecer”.

“Pienso en todo lo que hemos vivido juntos, y me siento agradecido. Te dedicaría todas las frases que aparecen en las películas románticas, pero mereces más que eso”.

“A medida que el envejecemos, nuestros corazones maduran y nuestro amor se vuelve como el carbón, ardiente e inextinguible”.

“Te mando este mensaje para decirte que, si hay otra vida, serás la única a la que seguiré eligiendo una y otra vez. No tendría sentido no buscarte, no intentarlo”.

“Cuando pienso que es imposible amarte más de lo que ya lo hago, me demuestras que estoy equivocado”.

“Ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando realmente lo necesito”.

“Ojalá todos los días pudieras verte como yo te veo. Porque te veo absolutamente perfecto”.

Imágenes de amor por San Valentin.

Imágenes de amor para San Valentín

Compartimos algunas ideas creativas para que envíes imágenes tiernas junto a tu dedicatoria de amor para esa persona especial en tu vida.

¿Cuál es la canción de amor más escuchada en el mundo?

Probablemente nuestra respuesta sea “My heart will go on” de Celine Dion, que escuchamos en el soundtrack de Titanic; o “Unchained Melody” de The Righteous Brothers, tema principal de la película Ghost”.

Aunque no son respuestas incorrectas, en los últimos tiempos, el cantante John Legend marcó un hito en la historia de las canciones románticas con “All of me” que se ha convertido en himno de las parejas y relaciones.