Más trabajadores de la Municipalidad de Lima denuncian que fueron despedidos en la gestión de López Aliaga

Más trabajadores de la Municipalidad de Lima denuncian ser despedidos: “Solo quiero laborar”

Hace un mes que más de 500 trabajadores de la Municipalidad de Lima denunciaron que habían sido despedidos de manera “arbitraria”. Sin embargo, parece que estas acciones continuarían. Así revelaron un grupo de personas que decidieron realizar un plantón el miércoles 1 de febrero en los exteriores de la oficina, ubicada en el jirón Cailloma, cuadra 1. Una semana antes de culminar el mes de enero, se les entregó una carta de “culminación de contrato”.

En esta fecha, fueron notificados que este acuerdo culminaba el día 31 de enero de 2023, por lo cual decidían “no prorrogar su contrato”. En el oficio se detalla que en virtud “a lo señalado en el documento de la referencia y en concordancia con el artículo 5″ del Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el régimen de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, modificado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM” se finaliza el vínculo laboral.

No obstante, Lizbel Caterin Jose Rojas Tacsi y María Zulema Quisberth Reyes denunciaron que son CAS Indeterminado, por lo que estarían “vulnerando sus derechos”. De esta manera, Infobae recogió sus testimonios de ambas exfiscalizadoras municipales que piden una sola cosa: “trabajar”

Ambas laboran en el área de Fiscalización desde octubre de 2019, cuando Jorge Muñoz Wells era el alcalde de Lima. A solo un mes que Rafael López Aliaga asuma el cargo como nuevo burgomaestre de la capital, se han denunciado varios despidos e incluso a madres gestantes en otras gerencias de esta comuna.

Carta de "culminación de contrato" de Lizbel Caterin Jose Rojas Tacsi

“Me gané mi convocatoria”

Lizbel Caterin Jose Rojas Tacsi (34) relató que le informaron de su despido el 24 de enero de 2023, cuando llegó de servicio, pero aseguró que el oficio no se lo entregó ningún representante de Recursos Humanos. Asimismo, mencionó que la persona la filmó.

“Supuestamente, mi compañero me hace firmar mi hora de entrada y salida, pero no es la persona indicada para que me pueda informar mi baja. Por ello, no firmé mi carta; él me entregó y le pedí explicaciones, lo cual me dijo ‘si quieres fírmalo o si no quiere no lo hagas’. Él me estaba grabando, me agarró de sorpresa”, contó.

Lizbel Caterin Jose Rojas Tacsi denuncia haber sido despedida de manera arbitraria.

Rojas Tacsi expresó que se negó firmar su carta ese mismo día, pero luego tuvo que pedirlo. En medio de la angustia y la desesperación le escribió al teniente alcalde Renzo Reggiardo en un correo electrónico sin recibir respuesta.

“Yo he durado más de tres años por un concurso público, me gané mi convocatoria, no conocí al alcalde ni a nadie. Sinceramente, hemos entrado limpiamente (...) Va a seguir vulnerando los derechos y habrá más despidos arbitrarios”, detalló.

En este sentido, verificamos que en el proceso CAS N° 1142-2019-MML-GA-SP, Rojas Tacsi obtuvo un puntaje final de 13, donde se le señala como una de las ganadoras de esta convocatoria. Por ello, empezó a laborar como inspectora de la Municipalidad de Lima.

Resultados finales del concurso CAS- Rojas Tacsi

Esta madre se encuentra preocupada porque no sabe cómo pagará sus cuentas de este mes. Además, tiene tres hijos que en menos de un mes comenzarán el colegio. “Solo pido trabajar, no solicito otra cosa. Yo quiero ser reincorporada donde estaba trabajando. (...) No sé cómo llegaré al mes”, precisó.

“Solo quiero trabajar”

María Zulema Quisberth Reyes (26) es una joven que ingresó a laborar desde hace tres años, al igual que su compañera. Esta desvinculación laboral fue sorpresiva para ella porque fue informada de su despido el día de su descanso siendo buscada en la casa de su abuela, pero no la encontraron debido a que no vive en ese domicilio

“Han consignado que no quise firmar cuando a mí nunca me encontraron para firmar mi carta, sino que me acerqué a Administración para pedirlo y hacer mi proceso judicial”, aseguró.

Ante ello, los primeros días de febrero fueron a la oficina a entregar sus materiales de trabajo con la finalidad que se les ofrezcan su pago correspondiente. “No queremos darles ningún motivo para que ellos nos puedan abrir procesos”, agregó.

Recopilación de datos de las personas que fueron notificadas de sus despidos.

Además, afirmó que ganó su convocatoria a través del mismo proceso que el de su compañera. “Yo he estudiado. A mí me han puesto en una escuela de notificadores y he salido entre los cinco primeros para hacer mi trabajo a carta cabal y nadie va a poder poner en tela de juicio eso”, enfatizó.

En Infobae pudimos comprobar que Quisberth Reyes también ganó esta convocatoria con un puntaje final de 13,5; específicamente, en el puesto de serena táctica. Esta situación ha sido muy angustiante debido a que debe asumir los gastos médicos de su padre, quien se encuentra delicado de salud.

Resultados finales la convocatoria CAS- Quisberth Reyes

“Pido que me repongan en mi puesto de trabajo que he defendido todos estos tres años. (…) Lo único que quiero es seguir trabajando, no quiero que me indemnicen o me otorguen dinero de todo este tiempo, solo quiero trabajar”, señaló.

¿CAS Indeterminado?

De acuerdo con el informe que fue enviado en ese entonces por el jefe del área de Contratación Administrativa de Servicios, David Gutiérrez García, al subgerente del Personal, Luis Barrios Ponce, se pedía que se cumpla con la firma de adendas de “plazo indeterminado” para todos los trabajadores enumerados en el oficio. Este documento fue remitido el 24 de noviembre de 2022.

Desde que se conoció los despidos masivos, el alcalde Rafael López Aliaga indicó que existían “trabajadores fantasmas” en la gestión de Miguel Romero e incluso que el mismo día que se realizaba la transferencia se habría convocado para que firmen “contratos indeterminados”, por lo cual expresó su desacuerdo.

“Cómo un municipio con grandes deudas va a contratar a más de 4.000 personas de manera indefinida, ahí algo no cuadra”, pidió a la Contraloría General de la República realizar una auditoría.

Rafael López Aliaga pidió a la Contraloría investigar sobre los supuestos casos de "trabajadores fantasmas"

Rojas Tacsi aseguró que desde noviembre no firma “adendas” y ha laborado con normalidad todos los meses. Estas denuncias se suman a varias personas que piden ser reincorporadas en sus trabajos ante un “despido arbitrario”.

Ambas trabajadoras despedidas también pidieron que su constancia de trabajo sea otorgada lo más pronto posible para que busquen un lugar donde puedan laborar. Y procederán a enviar sus cartas a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para que revisen sus casos.