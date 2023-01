Trabajadores despedidos de la Municipalidad de Lima respondieron a Rafael López Aliaga: “Me gané mi convocatoria limpiamente”

Extrabajadores realizan plantón en los exteriores del municipio.

Han pasado 14 días desde que Nerida Valle Bravo y Miguel Angel Lagos Estabridis se enteraron de que ya no trabajaban en la Municipalidad de Lima Metropolitana. El pasado 2 de enero fueron notificados sobre la finalización de sus contratos, pero no eran los únicos. Ante la nueva gestión del alcalde Rafael López Aliaga, se denunciaba que más de 500 personas eran despedidas de “manera arbitraria”.

De acuerdo con la carta de despido, se finalizó su vínculo laboral porque “no cuenta con adendas respectivas”, por lo que al no haber firmado ello su contrato es “determinado”. Sin embargo, ambos se encuentran bajo la Ley Nº 31131, en el cual refiere que “los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada”. En el artículo también se precisa que quedan exceptuados todos los trabajadores que fueron contratos bajo CAS de confianza.

Infobae conversó con ambos extrabajadores, quienes expresaron su desacuerdo y sienten que han vulnerado sus derechos. Asimismo, Nerida Valle es una de las 10 madres gestantes que fueron despedidas, pese al estado que se encuentran. Hoy alza su voz en representación de sus compañeras.

Te puede interesar: Rafael López Aliaga en la alcaldía de Lima: despidos, polémicas y denuncias en su primera semana al frente de la MML

Carta de despido de Miguel Angel Lagos.

Nerida Valle Bravo

Nerida tiene cinco meses de embarazo y un menor de 5 años. Ella comenzó a trabajar desde el 2019 en la gestión del entonces alcalde Jorge Muñoz, pero a través de un concurso obtuvo su puesto. Asimismo, relata de qué manera fue despedida junto a sus compañeros, quienes aún tienen esperanzas de que su derecho no será vulnerado.

“A partir de las 6:00 a.m. comencé a recibir notificaciones que no había dónde registrar su asistencia, ya que los marcadores habían sido retirados y en otros apagados, y que no existía nada para registrar sus ingresos. Entonces, me pedían apoyo”, relató.

La especialista en administración también indicó que no le dejaron ingresar a retirar sus cosas luego de brindar su fotocheck. “Yo me veía perdida, era una trabajadora que no se encontraba en una situación, que no tenía mapeado qué iba a pasar. (...) He hablado a seis congresistas, solo tres me han apoyado”, reveló.

Te puede interesar: Sigrid Bazán pidió a Rafael López Aliaga información sobre los despidos masivos en la Municipalidad de Lima

Defensoría del Pueblo pide información de la situación de los extrabajadores a la Municipalidad de Lima.

Ante ello, algunos extrabajadores fueron citados en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República el viernes 13 de enero. En su intervención, donde no pudo contener las lágrimas, Valle Bravo recalcó que no pertenece a ningún partido político y rechazó las declaraciones del nuevo alcalde de Lima.

“Yo no soy de una gestión, yo me gané mi convocatoria limpiamente. (...) Es tan inhumano, arbitrario y absurdo que se tenga que decir que pertenecemos a gestiones. No somos trabajadores fantasmas”, mencionó.

Asimismo, lamentó que algunos parlamentarios hayan calificado como un tema político sus despidos. En sus declaraciones, la legisladora Norma Yarrow rechazó que el alcalde López Aliaga cometa un “abuso”. Sin embargo, indicó que no permitirá que se realice pagos sin tener un “logro”.

“Me asombra cuando se quiera politizar la necesidad de los enviados, así de simple. Obviamente que, si existe una persona embarazada o discapacitada, el alcalde de Lima es una persona consciente que no va a cometer ningún abuso, pero tampoco se va a permitir, es la cantidad de plata que se ha pagado en consultorías sin ningún logro. (Además), la cantidad de empleados: unos trabajaban de su casa y otros que cobraban. Y hubo mucha falta de fiscalización”, mencionó la legisladores en la reunión pública que sostuvieron.

Por su parte, la parlamentaria Tania Ramírez (Fuerza Popular) pidió a Servir a que emitan el informe que determinará lo que sucedió, pero indicó que el Congreso no va a reponer los puestos. “No vamos a reponer el trabajo a nadie, que sí podemos exhortar, fiscalizar, porque es nuestra función, pero de ahí a reponer un puesto de trabajo, no”, sostuvo.

Más de 500 trabajadores municipales fueron despedidos.

Miguel Angel Lagos Estabridis

Lagos trabajaba en la Gerencia de Desarrollo Económico desde el 2 de diciembre de 2019. Sin embargo, el 2 de enero del presente año no le permitieron ingresar a las instalaciones del municipio. Además, confía en que las autoridades y el fallo saldrá a favor de ellos, pero en caso haya una indemnización lo tendrá que pagar “los ciudadanos” con los arbitrios.

“Se han vulnerado nuestros derechos y nadie nos ha defendido. Si nosotros nos dormíamos, no hacíamos las gestiones policiales, no íbamos a la Defensoría del Pueblo, Servir o no presentábamos la carta de apelación, estaríamos en la nada”, aclaró.

El extrabajador también aclaró que a través de correo electrónico se envió una citación para la firma de adendas que se desarrollaría en el Teatro Municipal. Sin embargo, esta convocatoria se habría suspendido con la información de qué más adelante se iba a mandar a cada área, pero nunca llegó; a pesar de ello, revela que también existen colaboradores que firmaron, pero fueron despedidos.

Ambos compañeros no pierden la esperanza que sus casos serán resultados a favor de ellos. Asimismo, esperan el informe de Servir, pero primero la Municipalidad de Lima tiene que enviar la documentación hasta este miércoles 18 de enero. De la misma manera, la Defensoría del Pueblo ha solicitado la información de la situación de las personas que fueron despedidas.

Miguel Angel Lagos Estabridis y Nerida Valle Bravo.

¿Qué dijo el alcalde?

El nuevo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, manifestó que el entonces burgomaestre Miguel Romero había convocado a trabajadores para firmar contratos indefinidos, el mismo día que se realizaba la transferencia.

“Se estaba convocando a tener contratos con tiempo indeterminado a más de tres a cuatro mil personas, ese es el motivo que yo pedí parar toda la transferencia y reunirme a solas con el alcalde Romero”, indicó López Aliaga en una conferencia de prensa.

La situación también deberá ser investigada en ambas gestiones, por lo que, se espera el pronunciamiento e informe final de Servir con los detalles de lo que habría sucedido en ese entonces.

Rafael López Aliaga ofreció conferencia de prensa como nuevo alcalde de Lima.

SEGUIR LEYENDO