Paolo Guerrero a Racing Club: “No sabemos si sigue vigente” y “va a hacer muchos goles”, las frases que encendieron ESPN

Opiniones divididas en el programa de Mariano Closs sobre presente de Paolo Guerrero. (Video: ESPN).

La llegada de Paolo Guerrero a Racing Club ha sido uno de los principales temas que se ha manejado tanto en Perú como en Argentina. Y es que se trata de uno de los jugadores nacionales más influyentes del fútbol sudamericano. No obstante, quedaba pendiente pasar los exámenes médicos, algo que recientemente acaba de ocurrir de manera satisfactoria para concretar su fichaje. En ese sentido, en ESPN debatieron acerca de esta contratación de parte de la ‘Academia’, con opiniones divididas entre los panelistas.

Todo empezó cuando Mariano Closs aprobó este suceso, aunque no en el máximo nivel. “No esperemos al goleador. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que haga 15 goles por temporada?”, empezó con su postura.

En eso, Nicolás Distasio se mostró en contra con un retador comentario. “Que Racing traiga un refuerzo acorde a lo que es un club grande”. El narrador no se quedó conforme y dijo que Paolo era un grande, a lo que recibió como respuesta lo siguiente: “Para mí fue un monstruo, ¿hoy? No lo sé. Cubriendo a River hablé de Paolo el 2015, 2016 y 2017. No se llegó nunca a un acuerdo y ya pasaron seis años de esto”.

Luciana Rubinska intervino y aseguró que en Boca Juniors también sonó el nombre del delantero peruano. Además, confesó tenerle esperanzas al ‘Depredador’, confiando en que recupere su mejor versión en el elenco ‘celeste y blanco’. “Para mí también es un grande y va a hacer muchos goles. Pongo 10. Me parece que le va a beneficiar y que si él está motivado, necesita reencontrarse y terminar su carrera de una buena forma, es un club que lo va a abastecer. Tiene jugadores para ello. Marcos Rojo vino acá con dos años casi sin jugar y después fue la figura de Boca”, dijo.

De pronto, Leo Gabes, otro de los integrantes del programa, se mostró impresionado por los cuestionamientos hacia el artillero ‘incaico’. “No puedo entender que se ponga en tela de juicio a Paolo Guerrero. Están hablando de que jugó y no hizo goles en 10 partidos. ¿Alguien vio esos partidos para decir si estuvo bien o mal?”, preguntó.

Distasio le respondió: “¿Te parece normal que un jugador dispute 10 partidos en todo un año?”. Inmediatamente, Esteban Edul acompañó este pensamiento citando a un histórico de Uruguay. “¿Alguien puede dudar de Godín como futbolista? Nadie, llegó a la Argentina y, hasta acá en Vélez, no se pudo lucir porque tal vez su mejor etapa ya pasó. Nadie duda de Paolo Guerrero, lo que no sabemos es si su mejor etapa ya pasó o todavía está vigente”, precisó.

Paolo Guerrero tuvo un discreto paso el 2022 en Avaí FC de Brasil, con el que descendió a la Serie B. (Getty Images)

De la misma manera, otro de los panelistas mencionó un punto que beneficiará a Paolo. “A favor de Paolo Guerrero, Gago es uno de los pocos técnicos del fútbol argentino que no tiene vergüenza de dirigir a los jugadores grandes. Lo hizo con Vecchio y le salió bien, con Cardona no le salió del todo bien y ahora va por Guerrero”, apuntó.

Edul rescató el hecho de que el club argentino le hizo un contrato especial al exjugador del Bayern Múnich. “Lo fantástico de esto es que es un contrato de productividad porque Cardona fue un refuerzo muy caro para Racing. Entonces se le exige de acuerdo a lo que se le paga”, declaró.

Para finalizar, Mariano Closs agregó que el peruano tiene la capacidad para salir del área y jugar con sus compañeros, además de patear tiros libres y penales. En eso, Luciana agregó lo siguiente: “Es más que probable que juegue porque Racing no tiene un ‘9′ como él. Viene a complementar al equipo”.

