Mathías Brivio no apareció en ‘Arriba Mi Gente’: conductores celebraron los 40 años de Latina sin él

‘Arriba Mi Gente’ inició este lunes 23 de enero con algo que llamó mucho la atención de sus seguidores, los conductores del espacio matutino saludaron a su público sin la presencia de Mathías Brivio. Con total naturalidad y sin dar detalles al respecto. Fernando Díaz, Santi Lesmes y Karina Borrero dieron la bienvenida al nuevo programa.

Incluso, celebraron los 40 años de la televisora sin él. Los conductores festejaron esta fecha con un video que recuerda los inicios de Latina. Luego de ello, solo dieron paso a su pauta.

Como se sabe, el conductor de TV ya no será parte de ‘Arriba Mi Gente’. Sin embargo, hasta la fecha no se ha despedido, como lo hizo Gianella Neyra en su momento. Mathías Brivio estuvo en la bienvenida de Fernando Díaz y en el anuncio del próximo ingreso de Maju Mantilla, en febrero.

Mathías Brivio no apareció en Arriba Mi Gente. Latina

El periodista no ha hablado al respecto a través de las redes sociales, mucho menos sus compañeros. Lo que sí hicieron es dedicarle unas palabras a Latina y celebrar sus 40 años emitiendo un video donde aparecen todas las figuras de la casa televisora, entre ellos Mathías Brivio.

‘Arriba Mi Gente’ celebró los 40 años de Latina sin Mathías Brivio. Latina

Mathías Brivio en ‘Esto es Guerra’

El miércoles 18 de enero inició una nueva temporada de Esto es Guerra. Como se recuerda, Magaly Medina señaló en uno de sus programas que Mathías Brivio regresaría al reality. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando los seguidores vieron a Johanna San Miguel y Renzo Schuller como conductores.

“Oigan, apareció Renzo. Eso significa que continúan con combatientes versus guerreros. ¿No iba a volver Mathías?”, escribió un usuario en las redes sociales, mientras que otros indicaron que ya querían que presentes un nuevo formato del programa.

De hecho, es lo que pasó en esta temporada 2023 con la participación de algunos rostros ‘históricos’ y más figuras de la ‘Nueva Generación’, a fin de renovar el programa después de 10 años al aire.

Nuevo formato de Esto es Guerra se presentó en el primer programa del 2023 | América TV

¿Qué dijo Fernando Díaz sobre la salida de Mathías Brivio?

Aunque los rumores son cada vez más fuertes, hasta el momento, no confirman el ingreso de Mathías Brivio a Esto es Guerra ni su salida de Arriba Mi Gente. Infobae hizo la consulta a Fernando Díaz, y solo optó por decir que no sabe nada al respecto. Sin embargo, lo que sí se animó a decir es que no cree que algún día le siga los pasos a su colega y entré al mundo de los realitys de competencia.

“Reality, sí, pero en otro corte. Yo no tengo la chispa y la velocidad de Mathi, él tiene otra forma de comunicar, para otro público. Sí me gustaría otro tipo de programa, un reality diferente. Mi velocidad es otra, hay perfiles. ¿El mío no es para programas de este tipo? No, son otras habilidades, o quizás, ya no sé. Uno a veces duda”, señaló a este medio.

El comunicador indicó que se ve como conductor de programas como ‘La Voz’ o ‘Yo Soy’, pues tiene su lado artístico.

“A mí la música me encanta, las artes me gustan. El baile me gusta, la actuación también. Tengo un lado artístico que no he mostrado mucho”, contó.

El periodista y conductor de 'Arriba Mi Gente', Fernando Díaz, le contó a Infobae sobre Maju Mantilla y Matías Brivio. Video: Carlo Fernández C./ Infobae.

