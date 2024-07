Cómo eliminar el olor y las manchas de pis de gato del hogar

Los gatos son muy específicos con las condiciones de su entorno, por lo que un arenero inadecuado, mal ubicado o con piedritas de una textura no agradable puede hacer que prefieran orinar en otros lugares de la casa (Getty)

Cuando los gatos empiezan a orinar fuera de su caja de arena, los tutores se pueden sentir frustrados. Este comportamiento tiene diversas causas que van desde problemas médicos hasta estrés o disputas territoriales. Es crucial abordar la razón subyacente y las consecuencias visibles, como las manchas y el olor persistentes en el hogar.

Eliminar eficazmente los rastros de la orina de gato requiere un enfoque meticuloso y específico. La limpieza debe ser exhaustiva para evitar que el olor persista y atraiga al gato a volver al mismo lugar.

Hay productos enzimáticos diseñados específicamente para descomponer los componentes químicos de la micción que son altamente recomendables, ya que erradican tanto las manchas visibles como los olores que pueden quedar atrapados en alfombras, muebles o pisos. Además, es importante actuar rápidamente para prevenir la impregnación profunda de los materiales por el aroma, lo que podría hacer que el gato marque la misma área en reiteradas ocasiones.

El marcado territorial es una causa común de orinar fuera del arenero, donde los gatos depositan pequeñas partículas de pis en objetos para reclamar su territorio (Getty)

¿Por qué mi gato no hace pis en sus piedritas o arena?

Las causas pueden ser múltiples, y varían desde problemas de salud hasta la territorialidad o disconformidad del gato con respecto a su entorno. Condiciones como las infecciones urinarias o enfermedades renales y tiroideas pueden generarle al felino la necesidad de orinar con más frecuencia, lo que puede provocar accidentes.

Los gatos son animales muy higiénicos y específicos con las condiciones que requieren para vivir cómodamente. Por ejemplo, si el arenero no es el adecuado, no está en un sitio tranquilo para hacer sus necesidades sin molestias o las piedritas no son de una textura que sea de su agrado, va a evitarlo y preferirá utilizar otras ubicaciones para orinar.

Otra razón posible es el marcado de territorio a través de la pulverización de la orina. Se trata del depósito de pequeñas partículas de pis que poseen el olor del gato en distintos objetos con el fin de reclamarlos como propios ante otros animales.

Ante cualquier cambio en el comportamiento del gato, es fundamental consultar a un veterinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez reconocida la causa, se puede decidir la mejor manera de abordar el comportamiento. Ante cualquier cambio de actitud del felino se debe consultar a un médico veterinario para que evalúe su salud y determine la forma más efectiva de solucionar la problemática.

Cómo eliminar las manchas de pis de sábanas, sillones y telas

Es fundamental no solamente limpiar las áreas en las que el gato orinó, sino también desodorizarlas ya que si reconoce su olor es posible que vuelva a hacer sus necesidades en ese lugar. Además, se debe actuar con rapidez, ya que mientras más tiempo pase la orina sobre la superficie, es más probable que se impregne su olor y deje una mancha.

Desde la ONG Sociedad Humanitaria de Estados Unidos, dedicada a promover el bienestar de los animales, recomiendan los siguientes pasos a seguir para lograr deshacerse de las manchas y el olor a orina en textiles. Si el artículo se puede lavar en un lavarropas, por ejemplo sábanas y prendas de vestir, se le debe agregar bicarbonato al detergente que se usa normalmente. Si esto no logra eliminar por completo el mal aroma, se pueden conseguir limpiadores enzimáticos que descomponen los compuestos orgánicos del pis sin dañar las telas.

Eliminar eficazmente los rastros de la orina de gato requiere productos enzimáticos específicos (Getty)

Con respecto a los sillones, se deben sacar las fundas manchadas inmediatamente luego de que el gato orinó para evitar que se impregne el olor, y se las debe lavar en el lavarropas. Si no se pueden retirar las fundas, se deben localizar las manchas y limpiarlas con un limpiador enzimático lo más rápido posible.

Cómo eliminar las manchas de pis en el piso y muebles

Es normal que los componentes de la orina generen una decoloración en los pisos y muebles de madera. Si son muy notorias, es probable que se deba reemplazar la pintura o el barniz, luego de limpiar adecuadamente el área, para eliminar efectivamente las manchas. “Las pinturas de esmalte lavables y algunos papeles pintados lavables pueden responder favorablemente a los limpiadores enzimáticos”, comentan desde la Sociedad Humanitaria de Estados Unidos.

Consejos para eliminar el olor a pis del hogar

Como se mencionó previamente, los limpiadores enzimáticos son ideales para eliminar la orina. Sin embargo, se debe tener en cuenta qué limpiadores no utilizar. Los expertos de la Universidad de Cornell explican que se deben evitar “los productos de limpieza que contengan amoníaco o vinagre, ya que huelen a orina y pueden ser irritantes”.

¿Es conveniente usar lavandina y cloro para limpiar el pis del gato?

Para eliminar las manchas de orina en textiles como sábanas y ropa, es recomendable agregar bicarbonato al detergente durante el lavado

La lavandina y el cloro contienen componentes químicos que, al reaccionar con la orina de los animales, pueden liberar gases tóxicos que son dañinos para la salud de humanos y mascotas. Además, son capaces de generar irritación y hasta lastimaduras en los gatos si entran en contacto con la sustancia. A esto se le suma que ambos productos son ineficaces a la hora de eliminar el olor, así que no es recomendado utilizarlos para limpiar pis de gato.