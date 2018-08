Después de A bailar y Soy, el tercer disco de la cantante fusiona otros sonidos, sin irse del pop. "Brava es el título perfecto para este trabajo. Tanto los temas como el arte de tapa resumen este momento de mi carrera. Lo que soy y cómo me siento hoy. La estética refleja la mezcla de sangre argentina e italiana que corre por mis venas", asegura Lali y agrega: "Este trabajo va a sorprender por varias colaboraciones, en especial una con Abraham Mateo. Es un tema que él me propuso para este disco y me encanta".