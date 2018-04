El uso de filtros

No me privo de subir cosas. Me puedo levantar a la mañana, estar sin maquillaje y subir alguna story. Trato de ser lo más espontánea posible para mostrar que soy una chica normal que se puede despertar con ojeras y no hay ningún problema. De todos modos, me guardo momentos para mí y respeto a mis amigas y familiares que no quieren salir en mis redes.