Hace tiempo que se hablaba de la vuelta de Louis Vuitton al país y hoy podemos decir que ya es un hecho (aunque todavía no haya anuncios oficiales). Lo cierto es que finalmente se confirmó que la marca del logo más famoso vuelve después de seis años y lo hará nada menos que con un pop up store en el mismo shopping, en el que además de las clásicas carteras, valijas y accesorios, se va a poder comprar la colección ready to wear.