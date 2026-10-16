Panamá

Terremoto en Panamá deja por el momento 19,309 afectados, 27 lesionados y una persona fallecida

Último informe oficial también da cuenta de 619 escuelas afectadas, al igual que 42 centros de salud en todo el país

Las noches en Panamá: Frías, largas y con incertidumbre tras el terremoto
Fotografía que muestra una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7.5 grados que afectó al país el viernes 9 de octubre. EFE/ Bienvenido Velasco
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Hasta este jueves en Panamá se han evaluado 5,821 viviendas, que corresponden a 19,309 personas, se reportaron 3,696 personas albergadas, afectaciones en 619 centros educativos, 42 centros de salud y un total de 27 lesionados y una persona fallecida.

En materia de asistencia humanitaria, se han atendido 72 comunidades en seis provincias y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que la provincia de Los Santos registra 27 comunidades atendidas, y Veraguas reporta 18 comunidades beneficiadas.

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Las datos son del último informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional), del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El Ministerio de Educación ha identificado 619 centros educativos con afectaciones en sus 16 regiones educativas, de los cuales ya ha inspeccionado 505 a la fecha, distribuidos en 11 regiones.

En detalle, unas 118 en la provincia de Bocas del Toro, 63 en Chiriquí, 38 en la comarca indígena Ngäbe Buglé, 12 en Veraguas, 4 en Los Santos, 51 en Coclé, en Panamá Oeste 64, 68 en Panamá Centro, 24 en San Miguelito, 46 en Panamá Este y 15 en la provincia Darién.

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El Ministerio de Educación ha identificado 619 centros educativos con afectaciones en sus 16 regiones educativas. (Mides)
El Ministerio de Educación ha identificado 619 centros educativos con afectaciones en sus 16 regiones educativas. (Mides)

Respecto a las principales afectaciones, el informe del COE registra que en Veraguas 661 viviendas han sido evaluadas, al igual que 22 centros de salud y 178 centros educativos afectados.

También se reportan afectaciones en iglesias, edificios gubernamentales, carreteras y puentes. En el distrito de Mariato, en la provincia de Veraguas, se mantienen 24 albergues con 2,569 personas.

Algunas zonas continúan con afectaciones en los servicios de agua potable, electricidad e internet.

La provincia de Coclé contabiliza 470 viviendas evaluadas, 17 lesionados con heridas menores, siete hoteles con afectaciones de consideración, dos hospitales con daños menores y 40 escuelas afectadas. Se mantienen albergues en Penonomé, Natá y Bajito de San Miguel.

En la provincia de Los Santos se reportan 2,653 viviendas evaluadas, seis lesionados menores y una víctima por colapso de estructuras. También se registran afectaciones en hospitales, centros educativos, edificios gubernamentales e infraestructura vial. Se mantienen 13 albergues con 644 personas.

El terremoto del 9 de octubre dejó a 547 personas con discapacidad y 50 mujeres embarazadas entre los afectados, según el último balance de Protección Civil. EFE
El terremoto del 9 de octubre dejó a 547 personas con discapacidad y 50 mujeres embarazadas entre los afectados, según el último balance de Protección Civil. EFE

La provincia de Herrera reporta 1,556 viviendas con daños moderados, parciales o leves y 411 con daño total. Además, se registran afectaciones en hospitales, escuelas, iglesias e infraestructura vial, así como una comunidad incomunicada y 32 deslizamientos de tierra.

Sobre la provincia de Chiriquí el informe da a conocer que se reportan afectaciones en viviendas, dos centros de salud, 139 centros educativos, nueve iglesias y un tanque de agua colapsado. También se registran daños en infraestructura vial y un albergue con 17 personas.

En Panamá Oeste se contabilizan 14 viviendas evaluadas, dos personas con lesiones menores y afectaciones parciales en tres centros de salud. También se reportan daños en una escuela, cuatro iglesias y 23 edificios gubernamentales.

Colón registra 310 viviendas evaluadas, afectaciones en 41 caserones, un hospital y siete edificios gubernamentales. Se mantienen dos albergues con 220 personas.

En la provincia de Bocas del Toro el reporte indica 27 viviendas evaluadas, 25 centros educativos afectados y daños en el acueducto de Barrio Francés, en Almirante. También se registran afectaciones en la Gobernación de Isla Colón y en la Autoridad Marítima de Panamá en Almirante. No se reportan lesionados ni víctimas en esta provincia.

Un total de 19,309 personas están afectadas hasta el momento, como consecuencia del movimiento sísmico que golpeó distintas provincias de Panamá. EFE
Un total de 19,309 personas están afectadas hasta el momento, como consecuencia del movimiento sísmico que golpeó distintas provincias de Panamá. EFE

En la Comarca Ngäbe Buglé se han evaluado 35 viviendas, seis de ellas con daño total. También se reportan afectaciones en un centro de salud y 51 centros educativos. Se mantiene un albergue con 138 personas, sin lesionados ni víctimas reportadas.

En tanto, en la provincia de Darién se reportan afectaciones en diez centros educativos, un centro médico y tres edificios gubernamentales.

En la provincia de Panamá se realizó la evacuación del Hospital Santo Tomás, específicamente del área de la antigua maternidad, con más de 40 pacientes. Asimismo, se mantienen evaluaciones de viviendas, monitoreo de los niveles del mar y seguimiento a afectaciones en comercios, siempre según el informe de este jueves del Sistema Nacional de Protección Civi.

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