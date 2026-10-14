Junta Directiva de la CSS autoriza declarar emergencia para atender daños del terremoto en Panamá

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social autorizó al director general, Dino Mon Vásquez, a declarar el estado de emergencia institucional tras el terremoto del 9 de octubre. (Cortesía: @CSSPanama).

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La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá fue autorizada a declarar un estado de emergencia institucional para acelerar la reparación de instalaciones sanitarias y garantizar la continuidad de los servicios médicos afectados por el terremoto del 9 de octubre.

La decisión, aprobada por su Junta Directiva, permitirá agilizar compras, contrataciones y trabajos de rehabilitación en hospitales y policlínicas de distintas provincias del país.

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La autorización fue otorgada al director general, Dino Mon Vásquez, con el propósito de restablecer los servicios médicos que sufrieron interrupciones por el movimiento sísmico de magnitud 7,5.

La institución reportó afectaciones en instalaciones de Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Panamá, donde se mantienen evaluaciones estructurales y medidas de contingencia para proteger a pacientes y trabajadores.

La Caja de Seguro Social busca acelerar los procesos de compra, contratación y rehabilitación para restablecer los servicios médicos interrumpidos por el terremoto. Tomada de Instagram

Aunque el Gobierno ya había declarado el estado de emergencia nacional tras el terremoto, la CSS requiere adoptar sus propias decisiones administrativas para responder a las necesidades de su red hospitalaria.

Esto se debe a que es una entidad autónoma, con patrimonio y administración propios, cuya Junta Directiva tiene competencias sobre determinadas decisiones institucionales.

La declaratoria nacional permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias para atender el desastre, mientras la autorización concedida a la CSS busca facilitar actuaciones dentro de su propia estructura administrativa.

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Sin embargo, la autonomía no implica una exención automática de los controles legales sobre las compras y contrataciones, que deben cumplir las disposiciones aplicables a situaciones de emergencia.

es un pie de fto Debido a su autonomía administrativa, la Caja de Seguro Social (CSS) tuvo que declarar su propia emergencia institucional para atender los daños del terremoto, pese a que el Gobierno ya había decretado una emergencia nacional. Cortesía

Uno de los principales avances anunciados corresponde al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, ubicado en Chitré, que reanuda la consulta externa este miércoles 14 de octubre. La atención funcionará inicialmente con aforo limitado, mientras las cirugías electivas y ambulatorias volverán el lunes 19 de octubre, según la programación comunicada por la institución.

El hospital también trabaja en la limpieza, desinfección y acondicionamiento de las salas de hospitalización para permitir el traslado de pacientes una vez concluyan las labores.

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Paralelamente, la CSS comenzó a reprogramar las citas suspendidas durante la emergencia, con el objetivo de recuperar progresivamente la capacidad de atención médica en esta instalación.

Otra prioridad es mantener los tratamientos de hemodiálisis para pacientes con enfermedades renales, debido a que su interrupción puede representar riesgos graves para la salud. La CSS estableció horarios especiales en Soná y Santiago, mientras la unidad de Chitré retomó sus sesiones regulares desde el martes 13 de octubre, sin incidencias reportadas.

La CSS implementó un plan de contingencia para garantizar que los pacientes renales reciban sus tratamientos de hemodiálisis sin interrupciones tras el terremoto. FUENTE Médica Santa Carmen

En la capital, las unidades Metro 1, Metro 2 y el Instituto de la Salud de los Trabajadores recibieron a pacientes trasladados desde Metro 3, cuyos equipos fueron redistribuidos. La institución aseguró que todos los pacientes contemplados en el plan recibieron sus tratamientos, mientras mantiene el monitoreo de la red nacional de hemodiálisis.

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La evaluación de edificios también recibió apoyo de especialistas en búsqueda y rescate urbano del Comando Sur estadounidense, quienes inspeccionaron los dos inmuebles de la Policlínica Presidente Remón, en Calle 17.

Los técnicos recorrieron diferentes pisos para examinar las condiciones estructurales y formular recomendaciones sobre las instalaciones, que cumplieron 71 años de funcionamiento el pasado 12 de octubre.

La CSS indicó que las demás unidades de hemodiálisis retomarán sus horarios regulares desde este miércoles, aunque mantendrán protocolos preventivos ante posibles réplicas. La institución continuará evaluando sus instalaciones y ejecutando las intervenciones necesarias para normalizar la atención médica sin comprometer la seguridad de los asegurados y del personal sanitario.

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