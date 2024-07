Asesoramiento y estructuración: las principales conclusiones a partir del nuevo blanqueo

2) En el marco de este blanqueo, no se van a dar exteriorizaciones de varios millones de dólares, algo que sí sucedió en 2016. Las grandes familias y las grandes empresas que tenían intenciones de blanquear capitales, ya lo hicieron en ocasión del blanqueo de Mauricio Macri y, en muchos casos, se sienten defraudadas por el país, dado que en su momento no se protegió la privacidad de quienes ingresaron al sinceramiento fiscal como se había prometido, se creó el impuesto a la renta financiera y luego no solo aumentó la alícuota de Bienes Personales hasta el 2,25%, sino que se estableció el tristemente célebre, y flagrantemente inconstitucional, “aporte solidario”. Por otro lado, me imagino que quienes decidieron no blanquear en aquella oportunidad estarán bastante contentos con su decisión. De hecho, seguramente hayan protegido sus patrimonios y no tengan pensado hacer algo diferente en esta oportunidad. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.