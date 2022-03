Nuevos liderazgos femeninos para acelerar la transformación digital

Por Patricia Pomies, Chief Operating Officer

La falta de una mayor presencia de mujeres en los directorios de las compañías es la punta del iceberg de un desafío enorme y urgente: para acelerar la transformación digital necesitamos más mujeres apasionadas por la tecnología en todas las áreas de nuestras organizaciones.

El reciente estudio de Deloitte Global sobre diversidad de género, “Mujeres en los Consejos de Administración: Una perspectiva global”, revela que las mujeres ocupan solo 19,7% de los puestos en los consejos directivos a nivel mundial, lo cual representa un aumento de 2,8% con respecto a la edición del 2019. El informe abarca 72 países de las ocho regiones principales de todo el mundo (América del Norte, América Latina y América del Sur, el Caribe, África, Europa, Medio Oriente, África del Norte, Asia y Australasia). Si bien hay mejoras (al menos 10% de mujeres en consejos de administración), los avances son lentos: a este ritmo alcanzaremos la paridad en 2041, es decir, dentro de 20 años.

Este es el momento para garantizar una transformación digital inclusiva, con estrategias coordinadas e integrales que generen resiliencia y superen las brechas digitales.

Debajo de la superficie, la masa de hielo muestra una enorme necesidad y, también, una gran oportunidad. La necesidad fue reconocida por el informe Perspectivas económicas de diciembre 2021 de la OCDE: el mundo pospandemia continúa recuperándiose, y las mejoras recientes también ocultan cambios estructurales, lo que significa que algunos sectores, trabajos, tecnologías y comportamientos no volverán a sus tendencias previas a la pandemia. Este es el momento para garantizar una transformación digital inclusiva, con estrategias coordinadas e integrales que generen resiliencia y superen las brechas digitales. Y la oportunidad es muy nítida: las mujeres tenemos que liderar esta transformación.

Para hacerlo necesitamos reinventar el empleo femenino. Si la pandemia produjo una enorme crisis en el mundo del trabajo, en su reconstrucción podemos crear el escenario para nuevas oportunidades que ayuden a apoyar, mejorar y aumentar la integración de las mujeres en el mercado laboral.

Esta tarea es especialmente relevante cuando miramos el desafío de la transformación tecnológica, que hoy atraviesa a todas las industrias y servicios. La expansión de la economía digital puede tener un impacto masivo en las oportunidades laborales: puede multiplicar la necesidad de habilidades digitales vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Como señala la CEPAL, esto exige capacidades para el desarrollo, la implementación y el uso intensivo de las tecnologías y abre para las mujeres nuevas posibilidades de empleos. Trabajos que también implican tareas menos rutinarias, que ofrecen cierta flexibilidad (como el trabajo a distancia) y que deberían estar asociados a mejores remuneraciones.

La pandemia impulsó a todas las organizaciones a reinventarse, a repensar sus negocios y redefinir la manera de relacionarse con sus audiencias. Hoy, desde Globant estamos acompañando a muchísimas organizaciones en este proceso. La clave es enfocarse a largo plazo en la diversidad y la inclusión para mantenerse relevantes en su negocio. Las audiencias, los clientes y los usuarios les exigen más que nunca a las organizaciones y les reclaman su responsabilidad como agentes de impacto positivo en la sociedad.

Para hackear este desafío, en Globant desarrollamos muchísimas iniciativas con una meta precisa: el 50% de liderazgo femenino para 2025. Y lo hacemos acompañando el recorrido profesional de nuestras globers. En primer lugar eliminamos los sesgos en nuestras búsquedas laborales de recursos humanos con la ayuda de inteligencia artificial. Luego, activamos diversos programas que impulsan a las mujeres a acelerar su desarrollo, como She Leads, donde Globers de alto rendimiento reciben capacitación especial y mentoring por parte de nuestra alta dirección.

Otros programas buscan potenciar el liderazgo femenino en diversas dimensiones, dentro y fuera de Globant. Como Empower Her, que empodera a mujeres jóvenes de entornos vulnerables en la India, o Back in the game, con el que apoyamos a tecnólogas experimentadas que actualmente están en una pausa en su carrera y buscan relanzar su recorrido tecnológico.

Para construir cuanto antes ese futuro llegue antes a más personas necesitamos de nuevos liderazgos femeninos que aceleren la transformación digital

Creemos en la necesidad de impulsar la equidad de género a nivel global, es decir, a lo largo y a lo ancho de todo el ecosistema. Por eso, construimos relaciones sólidas con más de 35 comunidades tecnológicas en todo el mundo para crear eventos y capacitaciones que fomenten una perspectiva más inclusiva en las empresas de TI. Nos aliamos con She Codes Angular, Más Mujeres en UX, PyLadies, Django Girls, Women Who Code, Women Techmakers, Media Chicas, Cloud Girls, Geek Girls Latam, entre otras. También trabajamos con organizaciones enfocadas en el equilibrio de género como Women in Engineering Argentina, WIT Perú, Adalab, Womenalia, Girls in Tech y Wids, entre otras, a través de capacitaciones y formación a mujeres en tecnología y liderazgo. Nuestro mundo necesita avanzar hacia una mayor diversidad e integración, y cada una de nosotras (y cada una de nuestras organizaciones) puede ser un obstáculo o, por el contrario, un catalizador en este proceso.

Para construir cuanto antes ese futuro llegue antes a más personas necesitamos de nuevos liderazgos femeninos que aceleren la transformación digital.

La diversidad es clave para el negocio, y la tecnología nos obliga a innovar todo el tiempo. Por eso, no hay forma de innovar si no conectamos diferentes puntos de vista, si no sumamos perspectivas diversas para desarrollar mejores soluciones. Y, más allá de lo que pasa en Globant, queremos desafiar el status quo en el sector empezando por la educación.

En América Latina y el Caribe solo 3 de cada 10 trabajadores de las actividades relacionadas con las ciencias duras son mujeres.

Es importante que las organizaciones entendamos que tenemos un rol protagónico en reducir la brecha y acompañar el crecimiento de las personas dentro de una compañía.

Creemos que el sector privado, el sector público, la academia, organizaciones de la sociedad civil, etc., debemos trabajar juntos para impulsar el talento y generar herramientas de inclusión para asegurar la empleabilidad de más mujeres en el mundo de la tecnología.

