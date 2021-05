A veces es necesario ir muy lejos, ir fuera del camino, para luego volver a la distancia correcta. La distancia ayuda, serena, descubre. Ignoro si el Presidente fue hacia esta búsqueda o es el valor agregado de la actual gira presidencial por Europa.

En los últimos días ocurrieron dos hechos que son claros indicadores de la desorganización política interna del Gobierno. Por un lado, se intentó hacer renunciar, sin consensuar, a un integrante de una organización interna de la coalición gobernante. Por otro lado, luego del anuncio presidencial de la ampliación de la tarjeta Alimentar hasta los 14 años, un funcionario de tercera línea contradijo al propio Presidente, hablando de la inutilidad de la medida. Emilio Pérsico lo puede decir y quizá deba decirlo como titular del Movimiento Evita, no desde su escritorio de Secretario de Desarrollo Social. Pero luego de esta semana de altas tensiones, el sábado se fumó la pipa de la paz. Hubo un Zoom con autoridades del PJ nacional -y aquí la clave- en Olivos estaban “juntos a la par” Santiago Cafiero y Wado de Pedro con el Presidente. Un avezado conocedor de la interna del oficialismo le dijo a Infobae: “Esa es la síntesis. Santiago y Wado junto a Alberto. Eso significa que todo está superado” .

Esta cronista viene preguntando sobre la conveniencia de reglar la convivencia interna de las coaliciones. Fuentes cercanas al Presidente creen que es imprescindible.

La misma consulta fue realizada a integrantes de Juntos por el Cambio. Desde el radicalismo no hubo dudas: “Es imprescindible. No reglas de convivencia, sino reglas para dirimir conflictos internos fruto de la diversidad”.

Alberto Fernández no es afecto a conformar mesas de consulta. Su estilo es hablar sobre temas puntuales con quienes cree que le aportan. Lo que sí se supo es que al santafesino ministro de Defensa, Agustín Rossi, le asignaron la secretaría institucional del PJ. Esto no es menor, dado que desde allí puede -en los hechos- convertirse en un vocero calificado del Gobierno. El corrimiento de un mes del calendario electoral pareciera ser este año el único proyecto de coincidencia entre oficialismo y oposición. Habrá que ver si, como esperan los integrantes del C.A.A, el Ejecutivo envía al Congreso a fines de este mes el proyecto desarrollado por el sector. Recordar la importancia de este proyecto para el crecimiento de la producción y la generación de mano de obra. Oportunamente fue consensuado con todas las fuerzas políticas.

El oficialismo observa el calendario electoral y sabe que su suerte está atada al plan de vacunación y a la recuperación económica. Sabe que entre las provincias que perderían y en las que hoy los números le dan paridad, ganar y perder son las dos caras de una misma moneda, probables para ambos contendientes. Al cierre de este artículo aún no había ingresado el proyecto por el cual el Presidente solicitará superpoderes para el manejo de la pandemia. Juntos por el Cambio lo rechazó de plano. El bloque de Lavagna manifestó que “el gobierno debería construir rápidamente un pacto federal para la emergencia COVID-19”. Afirman que “con acuerdos con las provincias, el Congreso puede acompañar con más firmeza las medidas de emergencia”

El empresariado institucionalizado siente una gran frustración, dado que perciben que Alberto Fernández hasta ahora no ha ejercido la presidencia. Y que el ex presidente Macri, no entendía sobre la necesidad de una Argentina que genere trabajo. Le confió a Infobae un importante dirigente del sector: “Los dos no hicieron nada por la inversión en Argentina. Para que la inversión externa venga, primero miran si los locales invertimos. El gobierno no nos seduce a invertir. Castiga a las herramientas con el impuesto a la riqueza y remata aumentando el impuesto a las ganancias del 25 al 35%” .

Los moderados son devorados por los extremos, mientras Argentina espera ser comprendida en sus potencialidades.

Miguel Lifschitz

Hay palabras que escribimos a diario desde hace más de un año. COVID, contagio, muerte. El domingo a la noche Miguel Lifschitz nos obligó a ponerle a esas tres palabras el verbo indeseado: murió.

Casi todo se ha dicho sobre este “buen tipo”. Queda agregar que el lunes 19 de abril habló con Infobae, no sabía que sería la última vez. Acababan de ganar sus candidatos en las elecciones del domingo del partido Socialista. Le pregunté: “Miguel, ¿ya largás tu candidatura a senador nacional?”. “María voy a esperar el cronograma definitivo”, contestó.

Confieso que me siento ajena escribiendo sobre su muerte. La política perdió un hombre con códigos. El socialismo perdió a su constructor.

Para analizar el impacto de este hecho fatídico en la política santafesina habrá tiempo, el que Miguel Lifschitz ya no tiene.

