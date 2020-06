En este sentido quiero evocar a Maimónides, ese enorme filósofo y destacado médico medieval judío que planteaba que el camino de oro, siempre está en el punto medio, en el equilibrio. La cuarentena no es una receta nueva en la historia de la humanidad para enfrentar pestes y pandemias. Lo que resulta extraño, es que no analicemos los datos crudos y veamos cómo hacer para que el remedio no sea peor que la enfermedad.