El Dr. Goldsmith se confunde cuando dice que el accidente cerebrovascular (ACV), el infarto agudo de miocardio (IAM), e incluso el suicidio como causas de muerte no sean consecuencia del virus; parece no tener noción de lo que es una persona, un paciente y solo sabe de un virus y unos números estadísticos que parece manejar con llamativa exactitud …. Solo parece tener ojos para mirar por su microscopio y leer los datos estadísticos y no para asistir a pacientes y creo que menos aun si se encuentran complicados y severamente enfermos. Por ejemplo, la abuelita que estaba muy bien de salud, con una cardiopatía isquémica estable y tuvo la mala suerte de que su nieto le contagiara el SARS-CoV-2, tuvo una neumonitis, se sobreinfectó con un neumococo porque no le habían vacunado para prevenir neumonías, volaba de fiebre, 180 latidos por minuto, hipoxia, tormenta inflamatoria y, hace un infarto de miocardio porque la demanda de oxigeno de su corazón para esa situación es insuficiente y consecuentemente muere. ¿Quién es el culpable de su muerte? ¿El infarto, el neumococo o el CoVID-19? Si no hubiese estado con su nietito, no se infectaba y no desencadenaba la cadena de eventos que la llevaron a la muerte en un par de semanas quizá hubiese vivido quien sabe cuantos años mas disfrutando de la vida y de sus nietos. ¿Quién es el culpable? Pero si se quedaba aislada socialmente en forma preventiva, se deprimía y se tiraba por un balcón, sin siquiera tener contacto con el virus, ¿quien es el culpable de la muerte? ¿El aislamiento necesario para evitar el supercontagio del CoVID-19? ¿O la abuelita que se deprimió? ¿O el simple hecho de no vivir en una planta baja? Con esto quiero decirles que no debemos mirar el virus en forma aislada sino en conjunto del ser humano y de su participación en una sociedad que tiene un problema, una guerra, contra un asesino al cual no podemos identificar porque está en muchos de nosotros y porque algunos (no todos) no tenemos las armas suficientes para defendernos y otros sí y posiblemente esa sea la causa fundamental de los diferentes cuadros clínicos que presenta la infección viral por el CoVID-19.