No caeremos en la ingenuidad de creer que fue elogiado y respetado por todos. Su personalidad, tímida pero firme y extremadamentre consciente de su función judicial, le permitía sostener sus convicciones a ultranza, a pesar de entrar en conflicto con enemigos peligrosos y vengativos que lo rodeaban de amenazas e improperios. Incluso con riesgo de vida. Su valentía residía en temer pero no dejarse paralizar por el miedo, en saber defenderse personalmente y con el derecho, en no ceder a sobornos o influencias. Y en someter al poder a la ley cuando era necesario.