Así como una película tiene un backstage, la concreción de un proyecto de inversión real también. No es instantáneo, no tiene lugar en un día. No es para impacientes. El crecimiento del stock de capital en una economía depende no sólo del costo de oportunidad del capital (tasa de interés), sino también de las expectativas que poseen los agentes económicos sobre el futuro. Para eso necesita proyectar ingresos y gastos, para lo cual requiere de correcta información acerca de precios, impuestos, legislaciones diversas, etc.