El ejemplo más importante de esta ausencia de principio de obligación es el imperativo categórico kantiano, mostrando que el requerimiento ético a priori es el actuar sólo de forma tal que se desee que su máxima pueda convertirse al mismo tiempo en ley universal. Pero Kant omitió lo más importante, probar que el sujeto está obligado a actuar acorde a dicho famoso factum de la pura razón práctica. Es decir, una acción que no satisface aquel imperativo categórico no es moralmente obligatoria, pero no se establece que el deber del hombre es actuar obligatoriamente en ese sentido. El imperativo categórico puede validarse lógicamente, pero no es ni categórico ni imperativo, ya que no resulta en una necesaria acción.