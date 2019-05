Entonces, sobrevive la pregunta obvia: ¿Por qué la Corte no hizo lo mismo en otros casos? Y la respuesta también es obvia: es incorrecto que no haya pasado antes. Pero de ahí se desprende la mirada política porque este no es un caso cualquiera. Es nada más y nada menos que el primer juicio oral contra la ex presidente con prueba sustancial que avala la acusación de corrupción. No sólo es una ex presidente: se trata también de una eventual candidata juzgada en medio del proceso electoral. El dato no es menor.