El segundo problema político de la pobreza es que la viven personas que no tienen poder para transformarla, y quienes lo tenemos no vivimos en ella. Si reflexionamos sobre cualquier lucha y avance social de la historia, podemos observar que, en su mayoría, es liderada por personas que viven (padecen) el problema, pero a su vez tienen el poder (conocimiento, redes, dinero, etcétera) para transformarlo. Aquí radica la paradoja de la pobreza: quien la vive no tiene poder, quien tiene poder no la vive. Mientras estas columnas las sigamos escribiendo solo quienes no vivimos en pobreza, las soluciones las sigan pensando e implementando solo quienes se encuentran ajenos a ella, no podremos resolverla.