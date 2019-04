Un sector de economistas consultados entiende que la baja en la recaudación es previsible y lo seguirá siendo, porque no es un problema de falta de control sino de necesidad empresarial ante la baja de la actividad económica. También manifiestan que ante una corrida cambiaria, que entienden que no debiera producirse, el Gobierno puede afrontarla si esta no es masiva, no solo por los 60 millones de dólares diarios habilitados a tal fin por el FMI, sino además porque en mayo, junio y julio aparecerían entre 15 y 20 mil millones de dólares de la cosecha. Y porque queda claro que incluso el Gobierno podría conseguir se suavicen algunas exigencias del FMI dadas las proximidades de las elecciones y la buena sintonía que tiene con el organismo.