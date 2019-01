La provincia. El club. El sindicato. El país. Quequén. Ustedes me acusarán de paranoico pero allí están los hechos. Entre esos tipos y yo hay algo personal y, según sospecho, la cosa no es muy diferente para nadie que observe con atención las repercusiones en su propia vida de la decadencia en que cae todo lo que toca el peronismo. No pido persecuciones ni proscripciones, desde luego. Pero tampoco veo razones para no contar lo que he vivido ni veo a los muchachos decididos a cambiar, ni a hacerse cargo de nada, para ser sinceros.