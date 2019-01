El personalismo, por su mismo carácter místico, no cree en las ideas, sino en el poder único, mesiánico y mágico del líder insustituible. No se busca seguir una línea de pensamiento, sino que el ejercicio del poder consiste en aplicar exégesis, dogmas y en "encarnar" el espíritu del caudillo. "Volveré y seré millones", "Mi único heredero es el pueblo" y otros apotegmas por el estilo hablan de estas creencias animistas argentinas, tan contrarias a las sarmientina y racional frase: "Bárbaros, las ideas no se matan".