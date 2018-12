El peronismo, principal interlocutor, dirime en paralelo sus propias batallas. Pero no lo hace primero hacia su interior, en primer lugar porque ese interior no tiene siquiera un bosquejo orgánico de contención. El PJ, como marca, es casi una formalidad. Los gobernadores son un conjunto de peso, con proyecto en discusión. Sergio Massa también trabaja en esa orilla, con expectativas propias. El kirchnerismo resulta el más estructurado y, más allá del discurso de unidad, condiciona de hecho cualquier entendimiento a la suerte de su líder, la ex Presidente.