A lo largo de mi vida profesional he vivido situaciones de enorme inequidad para miles de mujeres que, ya fuera como víctimas de conflictos bélicos, de crímenes de lesa humanidad o de múltiples formas de discriminación, me aproximaron al feminismo. Hace un tiempo, la ex primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama dijo que las mujeres en el mundo se han cansado de "ser infravaloradas, de ser ignoradas, de que sus voces no sean escuchadas".