Sí, la Argentina se jodió el 3 de febrero de 1852.

Un ejemplo interesante fue el fomento del mate: las yerbas del Paraguay (cuya independencia no se había declarado), Corrientes y Misiones pagaban un módico derecho del 10%, cuando provenía del Brasil su aforo alcanzaba al 24%; los sucedáneos del mate (café, té, cacao), al ser recargados con igual porcentaje, devenían artículos de lujo y no competían con el mate. El tabaco que no fuera de procedencia nacional oblaba el 35 por ciento. El azúcar, el 24%, los alcoholes (vino, vinagres, aguardientes y licores), el 35 por ciento.