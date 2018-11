Es muy interesante que, frente al problema de si van o no los visitantes, el problema no son las barrabravas. Barrabravas que además están tan tramadas con las dirigencias deportivas, políticas, etcétera, que con ellas establecen pactos de otro nivel, pactos que inclusive incluyen transacciones económicas. El ejemplo más cercano: cuando el año pasado la Argentina juega Eliminatorias, se decide que el último partido se juegue en la cancha de Boca, para hacerlo, la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la dirigencia de Boca hicieron acuerdos con la barra de Boca, con la 12, para que dispusieran entradas, que manejaran el estacionamiento, la venta ambulante, etcétera. El problema no son las barras pe se, que es la explicación habitual de estas cosas, sino que esa cultura futbolística estructurada en torno al aguante, el desgarramiento, a la oposición y a la negación del otro no les pertenece a las barras o a supuestos violentos, que no existen, sino que estructura toda la cultura.