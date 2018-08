¿No había nada que hacer? Le confesé mi malestar a un amigo. Me contestó: "Escribí historia". Naturalmente ese consejo brutal me fastidió. No me estaba comprendiendo. Era una respuesta práctica, e inútil. Pero ocurrió que después de cumplir sesenta y cinco años, la edad del varón jubilado, me di cuenta de que la vejez da libertades y da derechos, esa libertad y esos derechos que solo si de verdad son talentosos los jóvenes toman "antes de tiempo" y por asalto. Yo no me sentía un viejo, pero crecía en mí esa sensación de que con un poco de desprejuicio, sí podía hacer algo con Perón y el periodismo. Cuando me atreví al desprejuicio, se empezó a incubar este libro.