Lo curioso es que quienes niegan la condición de persona a los niños antes de nacer afirman que los animales son personas. En defensa de la personalidad de los animales, Eugenio Zaffaroni explica: "El argumento de que no es admisible el reconocimiento de derechos [al animal] porque no puede exigirlos (ejercer las acciones, hacerse oír judicialmente) no se sostiene, porque son muchos los humanos que carecen de capacidad de lenguaje (oligofrénicos profundos, fetos) o que nunca la tendrán (descerebrados, dementes en los últimos estadios) y, sin embargo, a nadie se le ocurre negarles este carácter, so pena de caer en la tesis genocida de las vidas sin valor vital" (cita tomada del artículo "La Pachamama y el humano").