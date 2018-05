Lo que Piñeiro había logrado no lo pudieron hacer ni Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad (y que había sido desplazado del ministerio nacional por el propio Avelluto), que se quedó en silencio antes de bajar del escenario para no volver a subir. Y con su actitud patoteril, que concluyó con el "Vos no me vas a enseñar a mí lo que es la democracia, mocoso impertinente" de Avelluto, el Gobierno nacional mostró una vez más su rostro esquivo al diálogo, al compromiso, a la reversión de las medidas antipopulares que realiza, su ensimismamiento basado en "aquella mayoría silenciosa" que es la que no protagoniza la vida social en general, en la indiferencia a los actores sociales que la construyen día a día.