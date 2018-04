Antes de la década del '90, en la realidad argentina la acción política apuntaba a la búsqueda de la verdad y los políticos, equivocados o no, debatían sus ideas procurando persuadir al pueblo de su verdad. Después de los '90, instalada la crisis de la democracia, ya no se apuntará a "la verdad" sino exclusivamente a "la cantidad de votos". Y a partir de considerar que la verdad muchas veces no convence, el pueblo paso a ser un objeto de compra-venta en el mercado electoral y las campañas con independencia de la verdad pasaron a ser tarea de los publicistas. Seguidamente la política contaminó los entornos de los medios –herramienta necesaria para hacer públicos todos los productos. Y así se degradó la cultura política y el nivel cultural de los políticos. Están lejos, muy lejos, de reflexionar sobre los nuevos paradigmas epistemológicos como lo reclama la profunda crisis de las democracias y la voz de la Iglesia. Se licuaron los líderes políticos y -salvo pocas excepciones- los hombres de convicciones firmes y de una ética de fines desaparecieron de la escena. Tampoco católicos. Como se dice en el documento final de Aparecida hace algo más de una década: "La realidad actual de nuestro continente pone de manifiesto que hay una notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y universitario, de voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte personalidad y de vocación abnegada que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas" (Parr. 502).