Deadpool & Wolverine presenta un explosivo tráiler con Hugh Jackman como coprotagonista

Una dupla destinada a salvarnos.

Marvel Studios acaba de dibujarle una sonrisa al lunes con el lanzamiento de un nuevo avance de la esperada Deadpool & Wolverine. A diferencia del tráiler que pudimos ver en febrero pasado, este segundo audiovisual presenta por primera vez al personaje de Hugh Jackman como coprotagonista junto al mercenario de Ryan Reynolds, en lo que parece ser la buddy movie (película de amigos) que el público estuvo esperando por años.

Este clip nos revela a Deadpool intentando tratando de darle la vuelta al ceño fruncido de un Wolverine al que el mundo le ha dado la espalda. Y si bien hacer equipo con el más famoso de los X-Men no parece ser una tarea fácil, las secuencias siguientes musicalizadas con Like a Prayer de Madonna aseguran acción, bromas mordaces y muchísimos guiños para los aficionados.

Todavía no hay señales del presunto cameo de Taylor Swift ni de otras figuras rumoradas. Sin embargo, este nuevo material promocional de la película si nos confirma que Emma Corrin no solo será la villana del filme, sino que se pondrá en la piel de Cassandra Nova, la hermana de Charles Xavier. Como última frutilla del postre, también vemos los portales asociados Doctor Strange en la conclusión del tráiler, algo que la mayoría de la gente no se habría esperado.

Deadpool & Wolverine Captura del tráiler oficial (Créditos: Marvel Studios)

Además de Hugh Jackman retomando su icónico papel de Wolverine en lo que significará su debut en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) y el regreso de Reynolds como el irreverente mercenario, la película contará con un reparto estelar. Entre las figuras confirmadas se encuentran Matthew Macfadyen (Succession), Morena Baccarin (Serenity), Stefan Kapicic (Deadpool) y Jennifer Garner (Elektra).

Detrás de cámaras, Reynolds repite su rol como productor ejecutivo mientras que su colaborador recurrente, Shawn Levy, fue quien asumió el rol como director. Previamente, la dupla trabajó en las películas Free Guy: Perdiendo el control (Free Guy, 2021) y El proyecto Adam (The Adam Project, 2022).

Deadpool & Wolverine llegará a las salas de Latinoamérica el próximo 25 de julio.