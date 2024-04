Daniel Vila aseguró que la tarifa de la luz continuará en aumento y analizó el gobierno de Milei

Daniel Vila: "La luz va a seguir aumentando"

Daniel Vila, accionista de Edelcos, empresa controlante de la distribuidora de energía Edenor, anticipó que la luz continuará aumentando.

“Los aumentos que han recibido cada uno de ustedes en abril reflejan la autorización de aumento de febrero. Y el 1° de mayo entra en vigencia una nueva tarifa que tiene contemplado el índice de precios al consumidor, el aumento de salarios, y el índice de precios mayorista. Ese aumento el gobierno ha decidido que sea mensual: se va a actualizar mes por mes”, informó el empresario al ser entrevistado en el programa Desayuno Americano del canal América.

Vila explicó que las compañías del sector atraviesan una situación compleja debido a un entramado de decisiones que han adoptado los últimos gobiernos que han provocado, por ejemplo, que el Estado acumule una deuda de 1200 millones de dólares con Edenor.

“El gobierno subsidia a los generadores de la energía. El distribuidor, como es el caso de Edenor o de Edesur, tenemos un porcentaje ya determinado en el contrato de concesión que se llama VAD y es una fórmula que no se mueve. Al estar subsidiado el generador, el distribuidor va a pérdida. Lo que te cobra Edenor en tu hogar, no le alcanza para pagar sus costos, sueldos, impuestos, mantenimiento de redes, no hacés inversiones”, introdujo.

Y desarrolló: “¿Con qué nos financiamos los distribuidores todos estos años? Con el intermediario, que es CAMMESA, una empresa mixta que intermedia en la compra y venta de energía. Las empresas pagábamos una parte y con la otra afrontábamos salarios, costos, obras de mantenimiento. Eso generó un montón de deuda que tenemos las empresas. Edenor tiene una deuda con CAMMESA de 760 millones de dólares. Ahora, el Estado al no reconocernos esa fórmula que tiene el contrato de concesión, a las empresas también se le generó un crédito, que hoy es de 1200 millones de dólares. En consecuencia: nosotros debemos 760 millones de dólares y a nosotros nos deben 1200 millones”.

El empresario estimó que la decisión del Gobierno de postergar el pago de deudas como en el caso de Edenor contribuyen al superávit que ha logrado Javier Milei desde que arribó a la Presidencia. De hecho, esta noche el Presidente brindará un mensaje en cadena para resaltar los números de la gestión económica. De acuerdo a la visión de Vila -y de otros especialistas-, la eliminación del déficit fiscal es resultado de la decisión de congelar la obra pública, no pagar deudas, licuar salarios y jubilaciones.

“Si no es negocio y les deben tanto, ¿por qué sigue siendo accionista de la empresa?”, interpeló Pamela David, conductora del programa, a instancias de una pregunta realizada por un televidente. “Sí, es negocio, por supuesto, lo que pasa es que el Estado no cumplió y no cumple con la fórmula que tiene el contrato de concesión que es el Valor Agregado de Distribución; en la medida que el Estado cumpla con eso, es un negocio”, contestó Vila.

Pamela David también consultó qué sucederá con los usuarios que empiecen a no pagar las facturas por los aumentos. “Nosotros prestamos el servicio y cumplimos con el con el contrato, la luz la va a tener que pagar alguien: el consumidor o el Estado... o las empresas irán a la quiebra y nos quedaremos sin luz”, planteó uno de los dueños del canal América.

Vila también se manifestó a favor de mantener el esquema de subsidios para proteger a los sectores vulnerables. Es una manera indirecta de aumentarle el salario a ese sector, indicó. “Ahora en mi caso, que vivo en Palermo y tengo una casa grane, no tienen por qué subsidiarme, tendré que ahorrar energía y hacer determinadas cosas para que la factura no sea tan abultada”, ejemplificó.

Daniel Vila analiza el gobierno de Javier Milei

Al ser consultado sobre los primeros meses de gestión de Javier Milei, Vila planteó una mirada negativa sobre la economía. “Yo creo que en este momento lo que hay es una gran transferencia de recursos del sector privado al sector público, los salarios no suben, las pymes cierran, las empresas no ganan, y el que tiene dólares los está cambiando a pesos; esos dólares van al Banco Central y te están dando pesos. Los empresarios que no invierten también buscan sus ahorros, recursos que tienen guardados y lo cambian”, detalló.

“En algún momento la gente se va a cansar de este mecanismo o no va a tener más dólares”, concluyó.

Y puntualizó: “Lo que yo veo en este gobierno es que no hay un plan, no sabemos para dónde vamos, lo que sabemos que hay es un gran recorte”.

“Te corto, te corto, te corto, te licúo el salario. El superávit tampoco es superávit porque si te digo que a Edenor le deben 1200 millones de dólares, entonces eso no es real. Van a tener que sacar de ese superávit fiscal para pagarles a los que le deben. El salario no aumenta porque la actividad económica está recesiva, no hay movimiento, no hay consumo, no hay inversión que es lo más grave y no se ve que en el corto plazo vaya a ver inversión”, continuó.

Vila dijo que conoce a Milei por haberlo cruzado en los programas a los que acudía el economista como invitado, pero no tienen una relación fluida. Dijo que anhela que como Presidente trabaje para unir a los argentinos: “Debería tener la obligación de hacerlo, pero yo veo que cada día lo que hace es dividirnos más; vivimos de grieta en grieta y así nos va”.

“¿Le puede salir bien? Dios quiera, ojalá, nadie quiere que le vaya mal, pero cuando vos ves un paciente con temperatura, moquea, le duele el cuerpo.. seguro tiene gripe o resfrío, pero no está sano. Este médico, este presidente que tenemos, además de juntarnos nos tiene que decir dónde vamos. No alcanza con recortar, ajustar y pelear”, completó.

“¿Por qué ganó Milei?”, le repreguntaron. “Había un hartazgo con el kirchnerismo, fueron muchos años de gobierno, 12 años de kirchnerismo más 4 de Alberto, eso fatiga, sobre todo cuando hay una posición tan dura y sesgada. El kirchnerismo sembró mucho odio. Esta división en la Argentina arranca con la 125, cuando se genera la pelea entre Néstor Kirchner y Clarín. Y ahí nos empezamos a dividir los argentinos y transitar años de división y de odio. Ese fastidio que nos llenamos los argentinos nos llevó a buscar un cambio radical. Un giro de 180 grados aunque sea algo novedoso, desconocido, queríamos cambiar. No queríamos nada parecido a lo que había. Con el mensaje de la casta, el presidente ganó la elección”, contestó.